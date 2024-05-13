Η χθεσινή ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού για τους κανόνες που θα ισχύσουν αυτές τις δύο εβδομάδες έφερε χαρά στους Survivors καθώς δεν θα υπάρχει αποχώρηση με τους υποψήφιους να έχουν στην ουσία μία δεύτερη ευκαιρία.

Η παρουσία των Τούρκων All Star Survivors έδωσε μία νέα ώθηση στους Μπλε και στους Κόκκινους αν και οι Μαχητές φάνηκε να ωφελούνται περισσότερο από τις επιλογές τους στον πρώτο αγώνα ασυλίας.

Δείτε το τρέιλερ:

Απόψε οι Κόκκινοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τη ρεβάνς στο δεύτερο αγώνισμα ασυλίας. Ποιοι θα αγωνιστούν στο flag race που δίνει τη δυνατότητα πρώτης επιλογής; Με ποια σύνθεση θα κατέβουν οι δύο ομάδες στο στίβο μάχης;

Οι τόνοι ανεβαίνουν στους πάγκους με την Κατερίνα και τον Χριστόφορο να έρχονται σε αντιπαράθεση…

Ποιος θέλει περισσότερο τη νίκη και ποιο όνομα θα αναδείξει η κάλπη ως δεύτερο μονομάχο στο πλευρό της Δώρας Νικολή;

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Πηγή: skai.gr

