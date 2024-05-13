Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα τριετές σχέδιο οικονομιών για την περικοπή των δημοσίων δαπανών με στόχο την καταπολέμηση του πληθωρισμού που έφθασε τον Απρίλιο το 70% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

«Προτεραιότητά μας είναι να καταπολεμήσουμε το ακριβό κόστος διαβίωσης. Ο χαμηλός, μονοψήφιος, πληθωρισμός είναι απαραίτητος για μία βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Μεχμέτ Σιμσέκ κατά την διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος λιτότητας στην Αγκυρα.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

Το σχέδιο προβλέπει σειρά περιορισμών στον προϋπολογισμό «για το σύνολο του δημόσιου τομέα» , ορισμένοι από τους οποίους απαιτούν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα υποβληθούν στο κοινοβούλιο, διευκρίνισε ο υπουργός.

Η αγορά ή η ενοικίαση κάθε νέου οχήματος του δημόσιου τομέα θα απαγορευθεί για μία τριετία, εκτός των «υποχρεωτικών αναγκών» που αφορούν τον τομέα της υγείας, της ασφάλειας και της άμυνας.

Η χρησιμοποίηση επίσης εισαγόμενων αυτοκινήτων στον δημόσιο τομέα θα σταματήσει, υποσχέθηκε ο υπουργός Οικονομίας και η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς θα επιβληθεί στους υπαλλήλους.

Η ανέγερση ή η αγορά δημοσίων κτιρίων θα ανασταλεί για μία τριετία, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που συνδέονται με τους σεισμικούς κινδύνους ή τις φυσικές καταστροφές.

Το σχέδιο προβλέπει και άλλες δημοσιονομικές περικοπές για την «τιθάσευση των δαπανών» όπως η μείωση κατά 10% των δημόσιων προϋπολογισμών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και κατά 15% για επενδύσεις, με την εξαίρεση των δαπανών που αφορούν τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό του Φεβρουαρίου 2023.

Ο Μεχμέτ Σιμσέκ δεν προσδιόρισε ποια θα είναι η πολιτική της κυβέρνησης για τους μισθούς, αλλά ο αριθμός των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα θα περιορισθεί στον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων.

Στα μέσα του Απριλίου, ο υπουργός Εργασίας Βεντάτ Ισικχάν ανακοίνωσε το πάγωμα του κατώτατου μισθού, ο οποίος συνήθως αυξάνεται τον Ιούλιο, αντίθετα με τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 50% την 1η Ιανουαρίου για να φθάσει τις 17.002 τουρκικές λίρες (489 ευρώ).

Ο πληθωρισμός έφθασε στο 69,8% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, έναντι 68,5% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις αρχές Μαΐου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας Φατίχ Καραχάν είχε διατυπώσει την εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός θα αρχίσει να μειώνεται τον Ιούνιο και αναθεώρησε ελαφρώς προς τα επάνω την πρόβλεψή του για το τέλος του έτους, στο 38% έναντι 36%.

Ο υπουργός Οικονομίας επιβεβαίωσε την προοπτική επιστροφής σε μονοψήφιο νούμερο πληθωρισμού στο τέλος του 2025.

Η εκτίναξη των τιμών καταναλωτή και η πτώση της τουρκικής λίρας απέναντι στο δολάριο και το ευρώ θεωρούνται υπεύθυνα για την ήττα του Ερντογάν και του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου.

Ομάδα ανεξάρτητων τούρκων οικονομολόγων (Enag) εκτιμά ότι ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 124% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, με αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων σε μηνιαία βάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

