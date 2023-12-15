Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στη Γαλλία βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο 17χρονος σήμερα Άλεξ Μπάτι (Alex Batty), ο νεαρός Βρετανός που είχε «απαχθεί» από τη μητέρα του και τον παππού το 2017, όταν ήταν 11 ετών και είχαν πάει μαζί διακοπές στην Ισπανία.

Έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνταν.

Ο Άλεξ, από την πόλη Όλνταμ, είχε ταξιδέψει τον Οκτώβριο του 2017 στην ηλικία των 11 ετών στη Μάλαγα με τη μητέρα του, η οποία όμως δεν έχει τη νομική κηδεμονία του παιδιού και τον 59χρονο παππού του Ντέιβιντ Μπάτι.

Επρόκειτο να περάσουν μία εβδομάδα διακοπών κοντά στη Μαρμπέγια, ωστόσο δεν επέστρεψαν στην Αγγλία.

Παρά τις δημόσιες εκκλήσεις της γιαγιάς του, Σούζαν Καρουάνα, που είναι η νόμιμη κηδεμόνας του Άλεξ, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Η ίδια είχε πει πως το 2014 η κόρη της και ο πρώην σύζυγός της είχαν ζήσει για λίγο μαζί με τον εγγονό της σε ένα κοινόβιο στο Μαρόκο, στο πλαίσιο «εναλλακτικού τρόπου ζωής».

Η κα Καρουάνα, που έχει ξαναπαντρευτεί μετά από το διαζύγιο με τον Ντεβιντ Μπάτι, είπε πως μετά από τόσα χρόνια που δεν ήξερε αν ο εγγονός της ζούσε, μίλησε μαζί του την Πέμπτη.

Ο νεαρός Μπατί εντοπίστηκε στην Τουλούζη, ταυτοποιήθηκε από τις γαλλικές αρχές και θα επιστρέψει άμεσα στην οικογένεια του στην Βρετανία.

Πώς βρέθηκε - Τι είπε για την «απαγωγή» του

Ο Βρετανός έφηβος περπατούσε μόνος υπό έντονη βροχή κοντά στην πόλη της Τουλούζης τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, κρατώντας μία σανίδα skateboard, όταν τον είδε ένας 26χρονος Γάλλος σπουδαστής χειροπρακτικής.

Ο Φαμπιέμ Αξιντινί πρόσφερε στον «πολύ κουρασμένο» νεαρό να τον πάρει με το αυτοκίνητο του, όπως και έγινε. Όπως διηγήθηκε στο Sky News, ο αρχικά ντροπαλός 17χρονος, που είπε πως τον έλεγαν Ζακ, μετά από λίγο όμως άρχισε να αφηγείται την ιστορία του.

Αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα και είπε πως από το 2011 είχε πέσει θύμα απαγωγής από τη μητέρα του Μέλανι Μπάτι και ζούσε μαζί της σε μια πολυτελή ισπανική έπαυλη στους πρόποδες των Πυρηναίων με ακόμα περίπου δέκα άτομα, ως μέλη μίας «πνευματικής κοινότητας».

Το 2021 μετακόμισαν στη Γαλλία.

Είπε επίσης πως περπατούσε επί περισσότερο από τέσσερις ημέρες στα βουνά της περιοχής προσπαθώντας να φτάσει στην Αγγλία.

Ο 26χρονος αρχικά δεν πίστεψε την ιστορία του συνταξιδιώτη του, αλλά συμφώνησε να καλέσει την αστυνομία όταν άκουσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί συνειδητοποίησα πως όλη η ιστορία ήταν πραγματική», είπε ο Αξιντινί.

Μάλιστα, πρόσθεσε πως ο νεαρός Άλεξ δεν έμοιαζε «θυμωμένος» με όσα του είχαν συμβεί. «Δεν ήταν μετανιωμένος (που είχε αφήσει την κοινότητα)... απλά ήθελε να ζήσει μία φυσιολογική ζωή, να δει τη γιαγιά του ξανά και να έχει ένα φυσιολογικό μέλλον, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε», συμπλήρωσε ο Γάλλος φοιτητής.

