Η Βόρεια Μακεδονία δεσμεύεται κατά το Διεθνές Δίκαιο από τη «Συμφωνία των Πρεσπών», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικούυπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με την χρήση από τη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της χώρας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα του όρου «Μακεδονία» κατά την ορκωμοσία της. Ο εκπρόσωπος τόνισε επίσης, ότι «είναι σημαντικό η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την πορεία της προς την ΕΕ και να εφαρμόσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις».

«Εδώ τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα: Ισχύει μία συμφωνία του Διεθνούς Δικαίου, η λεγόμενη "Συμφωνία των Πρεσπών", με την Ελλάδα και από αυτήν δεσμεύεται η Βόρεια Μακεδονία κατά το Διεθνές Δίκαιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Κρίστιαν Βάγκνερ, ενώ κληθείς να σχολιάσει εάν θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέπειες στην ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίστηκε να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί για «πιθανόν υποθετικά» ζητήματα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι «είναι προφανές ότι τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να γίνουν μέρος της ΕΕ» και ότι «εμείς ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση είμαστε πολύ κινητικοί (σε αυτό), διότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε γκρίζες ζώνες στην Ευρώπη και, εάν αφήσουμε αυτές τις γκρίζες ζώνες, αυτές θα καλυφθούν από άλλους». Υπό αυτή την έννοια, πρόσθεσε ο κ. Βάγκνερ, «στηρίζουμε αυτή την πολιτική στα Βαλκάνια και δεν θα ήθελα να αρχίσω τις εικασίες για το πώς μπορεί αυτή να εξελιχθεί για μεμονωμένα κράτη στα Βαλκάνια».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εκλογές στην Βόρεια Μακεδονία, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ενημερωθεί σχετικώς και «επιθυμεί να συνεχίσει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση στα Σκόπια, η οποία δεν έχει ακόμη σχηματιστεί». «Θα είναι σημαντικό η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την πορεία της προς την ΕΕ και να εφαρμόσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Σε αυτό η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στην υποστήριξη της Γερμανίας», κατέληξε ο κ. Βάγκνερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

