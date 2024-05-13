Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Λουλζίμ Μπάσα με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε ότι η συνάντηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα ήταν «μια ακριβή εκδρομή στην Ελλάδα από την κρατική διοίκηση».

Ο Μπάσα τόνισε ότι ο πρωθυπουργός Ράμα προσπαθεί να κρύψει τη διαφθορά και τις αθετημένες υποσχέσεις με φύλλα συκής, παίζοντας το χαρτί του άγονου εθνικισμού.

«Καλή επιστροφή στην κρατική διοίκηση που μετακόμισε στην Αθήνα για αυτήν την ακριβή εκδρομή του πρωθυπουργού που ερήμωσε τη χώρα και εμποδίζει την ψήφο όσων έστειλε στους δρόμους του κόσμου εστίας κακής διακυβέρνησης και διαφθοράς», έγραψε ο Μπάσα στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ο άγονος εθνικισμός είναι το φύλλο συκής πίσω από το οποίο κρύβει τις αθετημένες υποσχέσεις προς τους μετανάστες συμπολίτες μας, στους οποίους οφείλουμε το δικαίωμα ψήφου μία ώρα αρχύτερα », υπογράμμισε ο Λουλζίμ Μπάσα.

