Παναθηναϊκός: Η ώρα του Σπόραρ (vid)

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα την ερχόμενη Τετάρτη (15/5) για την προ τελευταία αγωνιστική των play offs της Superleague. O Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να παραταχθεί χωρίς τον Φώτη Ιωαννίδη, αφού λόγω μίας θλάσης τίθεται νοκ άουτ για το ντέρμπι, ενώ θα κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

