Κάθε ενδεχόμενο μη διεξαγωγής του τελικού του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια απέκλεισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων τη Δευτέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτήθηκε για τα σενάρια μεταφοράς της έδρας από την OPAP Arena.

Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο και σημείωσε ότι «θα ήταν αδιανόητο να διώξουμε από τη χώρα μια τέτοια γιορτή».

Αναλυτικά η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

«Όχι, δεν ξέρω και γιατί γράφτηκε κάτι τέτοιο.

Εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα η χώρα μας έχει την τιμή να ακούσει την είδηση πως θα τιμηθεί με τη διεξαγωγή ενός ευρωπαϊκού τελικού.

Πριν από μια βδομάδα είχαμε τη χαρά να δούμε ότι μία από τις δύο ομάδες που θα συμμετάσχουν είναι ελληνική.

Θα ήταν αδιανόητο να διώξουμε από τη χώρα μας αυτή τη διοργάνωση. Μάλιστα, η στάση της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, αυτό το λέω γι αυτούς που θέλουν να χαλάνε αυτές τις γιορτές. Γιατί θα ζήσουμε μια πραγματική γιορτή.

Μακάρι να είναι γιορτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ΕΛΑΣ έχει δώσει όλες τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις, όπως επίσης τόσο ο Υφυπουργός Αθλητισμού όσο κι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Υπάρχει η ενημέρωση πως προχωράμε κανονικά.

Θέλω να καταστεί σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αλλαγής της έδρας του τελικού του Conference League».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.