Προειδοποίηση Σούνακ περί της μεγαλύτερης απειλής ασφαλείας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει την πιο επικίνδυνη πενταετία για την ασφάλειά του από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου λόγω της συνεργασίας αυταρχικών κρατών που «θέλουν να μας υπονομεύσουν», προειδοποίησε ο Ρίσι Σούνακ.

Σε μια ομιλία με έντονη προεκλογική χροιά, που κάλυψε το συνολικό «όραμα» του ιδίου για το μέλλον της χώρας του, ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε πως το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε «σταυροδρόμι» και ότι το διακύβευμα των εκλογών που θα γίνουν, μάλλον το φθινόπωρο, είναι η επιλογή μεταξύ «μέλλοντος και παρελθόντος».

Ανέφερε πως η επόμενη πενταετία θα επιφέρει αλλαγές «σε σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας» λόγω των προκλήσεων που συνιστά ο «άξονας αυταρχικών κρατών» που περιλαμβάνει χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Σημείωσε ενδεικτικά πως «η απερισκεψία του προέδρου Πούτιν μας έχει φέρει πιο κοντά σε μια επικίνδυνη πυρηνική κλιμάκωση από όσο σε οποιαδήποτε στιγμή μετά από την κρίση των πυραύλων της Κούβας (το 1962)».

Σημείωσε πως «περισσότερα πράγματα θα αλλάξουν τα επόμενα πέντε χρόνια από όσα (έχουν αλλάξει) τα τελευταία 30. Είμαι πεπεισμένος πως τα προσεχή χρόνια θα είναι από τα πιο επικίνδυνα, αλλά και από τα πιο μετασχηματιστικά που θα έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα μας», είπε ο κ. Σούνακ, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις δυνατότητες που προσφέρει η σωστή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του και το Συντηρητικό Κόμμα είναι αυτοί που μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια και ένα όραμα για μια ευημερούσα Βρετανία. Στάθηκε, μεταξύ άλλων, στην εξαγγελία για αύξηση των δαπανών για την εθνική άμυνα στο 2,5% του ΑΕΠ, αντιπαραβάλλοντάς την άρνηση των Εργατικών να δεσμευθούν σε ένα τέτοιο μέτρο.

Έκανε ειδική αναφορά στο σχέδιό του να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση με την απέλαση αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα, αφήνοντας ξανά να εννοηθεί ότι δεν θα δίσταζε να παρεκκλίνει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αν χρησιμοποιηθεί για την παρεμπόδιση των απελάσεων.

Αναφορικά με τις εκλογές, είπε ότι θα ήταν πρόθυμος να αντιμετωπίσει τον ηγέτη των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ «όσες φορές θα ήθελε» εκείνος σε προεκλογικά debate.

