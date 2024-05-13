Ουδέποτε πραγματοποιήθηκε διάρρηξη σε γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών ή παραβίαση σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως προέκυψε μετά την προανακριτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών η οποία ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για την εξαγωγή του συμπεράσματος, αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά προανακριτικά και ερευνητικά δεδομένα και συγκεκριμένα:

η εξερεύνηση και εξέταση του χώρου από συνεργεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών,

η εξέταση και ανάλυση ψηφιακών συσκευών,

η εξέταση εργαζομένων στο Υπουργείο.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Υπουργείο Εσωτερικών: Πολιτικά και ηθικά έκθετη η αντιπολίτευση για τη φερόμενη διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών

Σε συνέχεια του πορίσματος που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το οποίο δεν προκύπτει καμία διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου επισημαίνει τα εξής:

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας ότι δεν υπήρξε απολύτως καμία διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών, αφήνει πολιτικά και ηθικά έκθετους όλους όσοι, χωρίς να περιμένουν τα αποτελέσματα των ερευνών των αρμόδιων αρχών, έσπευσαν να μιλήσουν για παραβίαση συστημάτων και κλοπή σημαντικών εγγράφων, ζητώντας ακόμα και την παραίτηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

Το ΥΠΕΣ είχε εξαρχής μιλήσει για «φερόμενη» διάρρηξη, αναμένοντας την ολοκλήρωση των ερευνών των αρμόδιων αρχών και ενώ τα πρώτα πορίσματα ερευνών του ίδιου του Υπουργείου Εσωτερικών δεν είχαν δείξει οποιοδήποτε στοιχείο παρείσφρησης στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ προκύπτει εν τέλει ότι «ουδέποτε πραγματοποιήθηκε διάρρηξη σε γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών ή παραβίαση σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών».

Αναμένουμε από τους κυρίους Κασσελάκη, Ανδρουλάκη, Κατρίνη και τις κύριες Πούλου και Λιακούλη, να ανακαλέσουν γιατί προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν ευαίσθητα θέματα για κομματικά οφέλη δίχως καν να περιμένουν τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών και γιατί προσπάθησαν να δημιουργήσουν αμφιβολίες για τις εκλογικές διαδικασίες που εδώ και 50 χρόνια διεξάγονται με άψογο τρόπο στη χώρα μας.

Πηγή: skai.gr

