Στη Γαλλία εντοπίστηκε ένας 17χρονος από τη Βρετανία ο οποίος είχε χαθεί στην Ισπανία από το 2017.

Ο Alex Batty βρέθηκε στην πόλη Ρεβέλ, το πρωί της Τετάρτης.

Το αγόρι αγνοούνταν εδώ και έξι χρόνια, αφού είχε πάει διακοπές με τη μητέρα και τον παππού του.

Η μητέρα και ο παππούς, οι οποίοι δεν έχουν τη γονική μέριμνα του Άλεξ, δεν έχουν εντοπιστεί αλλά παραμένουν καταζητούμενοι σε σχέση με την εξαφάνισή του.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ταυτοποιήθηκε. Τώρα θα επιστρέψει στη Βρετανία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εισαγγελία της Τουλούζης.

Αστυνομική πηγή, την οποία επικαλείται το BBC, ανέφερε ότι ο 17χρονος είπε στις Αρχές πως βρισκόταν στη Γαλλία τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι καλά στην υγεία του και σημείωσε ότι κανείς δεν του συμπεριφέρθηκε άσχημα όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο ο ίδιος, σύμφωνα με τη daily mail αρνείται να πει στην αστυνομία που βρίσκεται η μητέρα του

Η γιαγιά του Άλεξ -και νόμιμη κηδεμόνας του- Σούζαν Καρουάνα είχε δηλώσει το 2018 ότι πίστευε πως η μητέρα του αγοριού, Μέλανι Μπάτι, και ο παππούς του, Ντέιβιντ Μπάτι, τον είχαν πάρει, προκειμένου να ζήσουν σε μια πνευματική κοινότητα στο Μαρόκο. Η ίδια συμπλήρωσε ότι η μητέρα και ο παππούς του αγοριού αναζητούσαν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής και δεν ήθελαν ο Άλεξ να πάει σχολείο «Δεν πίστευαν στο γενικό σχολείο», δήλωσε χαρακτηριστικά στην βρετανική εφημερίδα.

Ο Alex Batty όταν ήταν 11 ετών

Πώς εντοπίστηκε

Όπως αναφέρει η daily mail, ο 17χρονος εντοπίστηκε από έναν διανομέα τον Fabien Accidini , ο οποίος τον είδε να περπατά σε δρόμο στους πρόποδες των Πυρηναίων, κρατώντας ένα σακίδιο και ένα σκέιτμπορντ. Τότε ο διανομέας προσφέρθηκε να τον μεταφέρει και κατά τη διάρκεια της 3ωρης διαδρομής του είπε την ιστορία του.

Ο Fabien Accidini

Το αγόρι είπε ότι ζούσε σε ένα είδος περιπλανώμενης κοινότητας. Όπως δήλωσε, δεν εξαναγκάστηκε να ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο ζωής, ωστόσο έβρισκε τη μητέρα του λίγο περίεργη και αποφάσισε ότι δεν ήθελε να συνεχίσει να ζει με αυτόν τον τρόπο και ήθελε να χαράξει το δικό του δρόμο - γι' αυτό αποφάσισε να φύγει.

Το αγόρι ρώτησε τον οδηγό αν μπορούσε να δανειστεί το τηλέφωνό του και έστειλε ένα μήνυμα μέσω Facebook στη γιαγιά του, λέγοντας ότι είναι καλά και ήθελε να τη δει. Ωστόσο, δεν ήταν σίγουρος αν είχε λάβει το μήνυμα. Το αγόρι αυτή τη στιγμή λαμβάνει τη φροντίδα κοινωνικών υπηρεσιών.

Η βρετανική αστυνομία επικοινώνησε με την πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στο Παρίσι. Η αστυνομία του Μάντσεστερ βρίσκεται σε επαφή με τις γαλλικές Αρχές. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως «πρόκειται για μια πολύπλοκη και μακροχρόνια έρευνα και πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα προστασίας».

Πηγή: skai.gr

