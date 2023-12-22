Η τσεχική αστυνομία ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας γύρω από σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, ενώ το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα ματαίωσε σήμερα όλες τις διαλέξεις και τις εκδηλώσεις μετά το χθεσινό μακελειό με τους 14 νεκρούς.

Πρόκειται για το χειρότερο τέτοιο περιστατικό που έχει σημειωθεί στη χώρα αυτή της κεντρικής Ευρώπης, στην οποία πολλοί άνθρωποι έχουν στην κατοχή τους όπλα, μερικοί κυνηγετικά ή αθλητικά τουφέκια, όμως τα επεισόδια με πυροβολισμούς στα τυφλά είναι σπάνια.

Άνθρωποι ανάβουν από χθες το βράδυ κεριά έξω από τη μεσαιωνική έδρα του πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης και επικεφαλής των πανεπιστημίων της χώρας σχεδιάζουν να αποτίσουν αργότερα σήμερα εκεί φόρο τιμής.

«Έχουμε υιοθετήσει από σήμερα προληπτικά μέτρα σε όλη τη χώρα σε σχέση με μαλακούς στόχους και σχολεία», ανέφερε η αστυνομία μέσω της πλατφόρμας Χ.

«Δεν έχουμε πληροφορία για οποιαδήποτε συγκεκριμένη απειλή ... αυτό είναι ένα σήμα ότι είμαστε εδώ και προετοιμασμένοι».

Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν δήλωσε στο τσεχικό ραδιόφωνο πως έχουν ταυτοποιηθεί 13 από τους 14 νεκρούς. Το υπουργείο ανέφερε πως στους τραυματίες περιλαμβάνονται δύο πολίτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ένας Ολλανδός.

Οι αρχές δεν γνωστοποίησαν νέες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών.

Ο 24χρονος δράστης έχασε τη ζωή του χθες στο κτίριο του πανεπιστημίου, πιθανόν αυτοκτονώντας ή από σφαίρα αστυνομικού, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία γνωστοποίησε χθες πως ο 24χρονος, ο οποίος είχε άδεια οπλοφορίας και καθαρό ποινικό μητρώο, ήταν φοιτητής της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Η αστυνομία είπε ακόμη πως ο ύποπτος, για τον οποίο ζήτησε να μην κατονομασθεί, είχε σκοτώσει τον πατέρα του σε κατοικία έξω από την Πράγα, πριν μεταβεί στην πρωτεύουσα.

Η αστυνομία είχε πληροφορίες πως σκόπευε να αυτοκτονήσει και τον αναζητούσε σε άλλο κτίριο του πανεπιστημίου, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσει μια διάλεξη.

Όμως ο ύποπτος ως δράστης πήγε αντίθετα στο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, σε μια πολυσύχναστη πλατεία στην άλλη όχθη από το Κάστρο της Πράγας και μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Πλατεία της Παλιάς Πόλης, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Ευρώπης.

Η κυβέρνηση κήρυξε την αυριανή ημέρα, Σάββατο, ημέρα εθνικού πένθους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ δήλωσε χθες πως η αστυνομία ελέγχει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ενδεχόμενη σχέση του δράστη με λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ζητούσε να αντληθεί έμπνευση από επεισόδιο με τυφλούς πυροβολισμούς εναντίον πλήθους ανθρώπων στη Ρωσία, όμως δεν υπάρχει επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

