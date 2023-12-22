Την πολύ… επιχειρηματική ιδέα να πουλάει αναμνηστικά δώρα – σουβενίρ της εκστρατείας του σε χριστουγεννιάτικο περιτύλιγμα, είχε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε πρόσφατη ομιλία του στην Αϊόβα, ο φαβορί υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, μέσα σε μία χριστουγεννιάτικα στολισμένη αίθουσα, ο Τραμπ , κάτω από το πόντιουμ, είχε έτοιμα δώρα για όσους ψηφοφόρους του ήθελαν να κάνουν ψώνια της τελευταίας στιγμής.

Τα δώρα είχαν όλα στο περιτύλιγμα το πρόσωπο του πρώην (και πιθανότατα επόμενου) προέδρου των ΗΠΑ , κάποια με σκούφο Αγιο Βασίλη, και το κλασσικό πλέον σύνθημα Make America Great Again.





Πηγή: skai.gr

