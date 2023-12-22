Το νορβηγικό κρουαζιερόπλοιο MS Maud συνεχίζει να βρίσκεται στην Βόρεια Θάλασσα, μετά τη σφοδρή θαλασσοταραχή χθες το βράδυ, εξαιτίας της οποίας έσπασαν τζάμια στη γέφυρα του πλοίου και προκλήθηκε προσωρινό μπλακάουτ.

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Δανίας, δύο ρυμουλκά βοηθούν το κορυαζιερόπλοιο να παραμένει σταθερό ενώ η θαλασσοταραχή συνεχίζεται.

Οι 266 επιβάτες και τα 131 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Διάσωσης (DJRC) της Δανίας.

«Χρειάζεται απλά να περάσουν ήρεμα την καταιγίδα και το καταφέρνουν πλέοντας κόντρα στον άνεμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το σκάφος έπλεε σε απόσταση περίπου 200 χλμ από τις δυτικές ακτές της Δανίας και 330 χλμ από τις ανατολικές ακτές της Βρετανίας όταν στη γέφυρα εισήλθε νερό, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος.

Η βασική μηχανή του σκάφους συνέχιζε να λειτουργεί, γεγονός που κατέστησε δυνατή τη χειροκίνητη πλοήγηση του πλοίου από το μηχανοστάσιο.

Τα δεδομένα από την ιστοσελίδα εντοπισμού πλοίων Vesselfinder.com έδειξαν σήμερα ότι το MS Maud δεν έχει μετακινηθεί σχεδόν καθόλου από χθες βράδυ. Δεν ήταν άμεσα σαφές πού θα κατευθυνθεί στη συνέχεια το σκάφος.

Το MS Maud, που ανήκει στην εταιρία κρουαζιέρων HX, μονάδα του νορβηγικού ομίλου Hurtigruten Group, απέπλευσε από το Φλόρε της Νορβηγίας χθες και αναμενόταν στο Τίλμπερι της Βρετανίας σήμερα.

Ο όμιλος Hurtigruten δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο. Χθες, η εταιρία ανακοίνωσε ότι το Maud υπέστη «προσωρινό μπλακ άουτ» και ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες είναι ασφαλείς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.