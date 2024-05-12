Στην σύλληψη ενός τράπερ προχώρησε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου η αστυνομία στην Κηφισιά στην οδό Κασσαβέτη, για απείθεια.
Οι αστυνομικοί αρχικά θεώρησαν πως έπρεπε να τον ελέγξουν, εκείνος αρνήθηκε και τότε προχώρησαν στην σύλληψή του.
Ο νεαρός σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο φαίνεται να έχει ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς ενώ καλεί τον κόσμο να τους αποδοκιμάσει.
Πηγή: skai.gr
