Σύλληψη τράπερ στην Κηφισιά μπροστά σε δεκάδες άτομα όταν αρνήθηκε έλεγχο της αστυνομίας

Οι αστυνομικοί αρχικά θεώρησαν πως έπρεπε να τον ελέγξουν, εκείνος αρνήθηκε και τότε προχώρησαν στην σύλληψή του.

Σύλληψη τράπερ στην Κηφισιά

Στην σύλληψη ενός τράπερ προχώρησε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου η αστυνομία στην Κηφισιά στην οδό Κασσαβέτη, για απείθεια.

Οι αστυνομικοί αρχικά θεώρησαν πως έπρεπε να τον ελέγξουν, εκείνος αρνήθηκε και τότε προχώρησαν στην σύλληψή του.

Ο νεαρός σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο φαίνεται να έχει ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς ενώ καλεί τον κόσμο να τους αποδοκιμάσει.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΚΗΦΙΣΙΑ σύλληψη τράπερ
