Στην σύλληψη ενός τράπερ προχώρησε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου η αστυνομία στην Κηφισιά στην οδό Κασσαβέτη, για απείθεια.

Οι αστυνομικοί αρχικά θεώρησαν πως έπρεπε να τον ελέγξουν, εκείνος αρνήθηκε και τότε προχώρησαν στην σύλληψή του.

Ο νεαρός σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο φαίνεται να έχει ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς ενώ καλεί τον κόσμο να τους αποδοκιμάσει.

