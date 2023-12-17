Ο Άλεξ Μπάτι, ο Βρετανός έφηβος που βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα στη νότια Γαλλία μετά την εξαφάνισή του πριν από έξι χρόνια, επέστρεψε χθες, Σάββατο, στη Βρετανία, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία, η οποία θέλει τώρα να αποσαφηνίσει τις συνθήκες της εξαφάνισής του και να εργαστεί για την "επανένταξή του στην κοινωνία".

Το αγόρι που έφυγε από πνευματική κοινότητα στα Πυρηναία, είχε εξαφανιστεί το 2017 σε ηλικία 11 ετών κατά τη διάρκεια διακοπών με την μητέρα του και τον παππού του στη Μάλαγα, στην Ισπανία.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι ο έφηβος συναντήθηκε με συγγενικό του πρόσωπο μαζί με τους αστυνομικούς που τον συνόδευσαν στο ταξίδι της επιστροφής του στη Βρετανία.

"Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι ο Άλεξ επέστρεψε με ασφάλεια στη Βρετανία έπειτα από έξι χρόνια", δήλωσε ο Ματ Μπόιλ, υποδιευθυντής της αστυνομίας του Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, σε δημοσιογράφους.

"Είναι μια στιγμή πολύ σημαντική για τον ίδιο και τους συγγενείς του και είμαστε χαρούμενοι που μπόρεσαν να ανταμώσουν ξανά μετά από τόσο καιρό", σημείωσε.

Η αστυνομία χρειάζεται να μιλήσει με τον έφηβο για να μάθει τι του συνέβη "στον ρυθμό που θα θέλει ο ίδιος" και να διευκρινίσει αν θα υπάρξει ποινική έρευνα, πρόσθεσε ο Μπόιλ.

Προτεραιότητα θα δοθεί στο να διασφαλιστεί η ευημερία του Άλεξ και της οικογένειάς του "και η επανένταξή του στην κοινωνία το ταχύτερο δυνατό", σημείωσε ο Μπόιλ.

Ο έφηβος πέρασε τα δύο προηγούμενα χρόνια σε διάφορες περιοχές της νότιας Γαλλίας, ζώντας σε "πνευματικές κοινότητες" με την μητέρα του, αλλά όχι σε κάποια αίρεση, είχε δηλώσει την Παρασκευή ο αντιεισαγγελέας της Τουλούζης, στη νότια Γαλλία, Αντουάν Λεροΐ.

Ο παππούς του πέθανε πριν από περίπου έξι μήνες, σύμφωνα με τον Λεροΐ, ο οποίος είχε διευκρινίσει ότι η μητέρα του αγοριού μπορεί να βρίσκεται αυτήν την περίοδο στη Φινλανδία.

Ο Άλεξ Μπάτι, ο οποίος ζούσε "νομαδική" ζωή σε μια "πνευματική" κοινότητα επί έξι χρόνια, βρέθηκε τυχαία την Πέμπτη μέσα στη νύχτα από έναν οδηγό-διανομέα, καθώς περπατούσε κατά μήκος ενός δρόμου σε ορεινή περιοχή κοντά στην Τουλούζη, είχε σημειώσει ο Λεροΐ, προσθέτοντας ότι ο έφηβος ήταν "καλά στην υγεία του, "πολύ ήρεμος" και έδειχνε "ευφυής", σύμφωνα με τον γιατρό που τον εξέτασε. Επίσης δεν φαινόταν να έχει υποστεί κακομεταχείριση στα έξι αυτά χρόνια της εξαφάνισής του, σύμφωνα με τον Γάλλο αντιεισαγγγελέα.

Το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV μετέδωσε ότι διεξάγεται επιχείρηση έρευνας για να βρεθεί η μητέρα του, η Μέλανι Μπάτι.

Αυτή είχε στερηθεί την επιμέλεια του γιου της, η οποία είχε δοθεί από τη βρετανική δικαιοσύνη στην γιαγιά του, την μητέρα της, την Σούζαν Καρουάνα, επειδή η ίδια είχε κριθεί "ασταθής", και το καλοκαίρι του 2017 είχε πάρει άδεια να τον πάρει μαζί της διακοπές στην Ισπανία για 15 ημέρες.

Όμως όταν πέρασε η περίοδος αυτή, ο Άλεξ Μπάτι δεν επέστρεψε στη γιαγιά του, η οποία ζει κοντά στο Μάντσεστερ.

Ένταλμα ερεύνης εκδόθηκε τότε, στις 10 Αυγούστου του 2017, για να βρεθεί το παιδί, η μητέρα του και ο παππούς του Ντέιβιντ Μπάτι, ο οποίος είχε πάρει διαζύγιο από την γιαγιά του.

Για έξι χρόνια ο Μπάτι με τη μητέρα του και τον παππού του ζούσαν νομαδική ζωή και δεν έμεναν ποτέ πάνω από μερικούς μήνες στο ίδιο μέρος, αρχικά στο Μαρόκο και στη συνέχεια στα γαλλικά Πυρηναία.

Όμως όταν η μητέρα του του ανακοίνωσε ότι ήθελε να συνεχίσουν το "ταξίδι" τους και να πάνε στην Φινλανδία, ο έφηβος αποφάσισε να φύγει και ακολούθησε τον δρόμο με κατεύθυνση την Τουλούζη, όπου περπατούσε επί τέσσερις νύχτες και κοιμόταν την ημέρα προτού βρεθεί από τον οδηγό-διανομέα.

