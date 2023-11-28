Mπείτε στο πνεύμα των Χριστουγέννων: Θα σας… ταξιδέψουμε στο μαγευτικό Λονδίνο

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να μπείτε στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αν βρίσκεστε στο Λονδίνο, από μία βόλτα στους δρόμους του με τη μοναδική διακόσμηση και τα εντυπωσιακά δέντρα που επισκιάζουν το μεγαλείο επιβλητικών κτιρίων της πόλης, αναφέρει το βρετανικό περιοδικό «Harper's Bazaar». Όλα τα ορόσημα του Λονδίνου, τα ξενοδοχεία τα εστιατόρια, τα πολυκαταστήματα αυτές τις ημέρες ξεκινούν έναν ανεπίσημο ανταγωνισμό για την πιο θεαματική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Claridge's

Κάθε χρόνο το πολυτελές ξενοδοχείο «Claridge's» γίνεται σημείο αναφοράς αφού φιλοξενεί δέντρα υπό την επιμέλεια διάσημων δημιουργών. Η φετινή πρωτότυπη δημιουργία είναι του γαλλικού οίκου Louis Vuitton. Αποτελείται από δύο μεγάλα ανοιχτά μπαούλα στο χαρακτηριστικό μοτίβο και χρώμα του οίκου σε συνδυασμό με το λογότυπο του ξενοδοχείου τα οποία μοιάζουν με τεράστια ντουλάπα και φτάνουν σε ύψος τα 5,2 μέτρα.

Στο εσωτερικό του, το δέντρο αποτελείται από 15 κάθετα τοποθετημένες μεταλλικές βαλίτσες από χρώμιο σε διαφορετικά ύψη, ώστε να δημιουργηθεί η σιλουέτα ενός παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου δέντρου, αντανακλώντας την Art Deco αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου.

45 Park Lane

Το ξενοδοχείο «45 Park Lane» συνεργάστηκε με τον Βρετανό καλλιτέχνη και συγγραφέα Hormazd Narielwalla ο οποίος εμπνεύστηκε χειροποίητες φιγούρες που αναπαριστούν εμβληματικές προσωπικότητες της βρετανικής ποπ κουλτούρας, όπως οι Ντέιβιντ Μπόουι, Σίρλεϊ Μπάσι, Φρέντι Μέρκιουρι και Τζορτζ Μάικλ να στολίσουν τα κλαδιά του «Music Icon» δέντρου. Τα στολίδια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση τον Ιανουάριο του 2024 και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οίκος Cartier

Κάθε χρόνο ο διεθνής οίκος εντυπωσιάζει με την πρωτότυπη διακόσμησή του και φέτος ταξιδεύει τους εκατομμύρια περαστικούς της διάσημης Bond Street….στα σύννεφα.

Annabel's

Το πιο διάσημο πριβέ club στο Λονδίνου το Annabel's, υποδέχεται τα μέλη του με ένα γιγάντιο πολύχρωμο φωτεινό αερόστατο στην είσοδο, το οποίο συμβολίζει την ελπίδα και την ευημερία των ημερών.

The Ritz London

Το εμβληματικό ξενοδοχείο «Ritz» στο Λονδίνο αν και επέλεξε έναν παραδοσιακό τρόπο διακόσμησης για το 8 μέτρων χριστουγεννιάτικο δέντρο, ωστόσο κλέβει τις εντυπώσεις με τα στολίδια του σε αποχρώσεις του κόκκινου και χρυσού.

Η εμβληματική οδός Bond Street

Τα φώτα της Bond Street έχουν ένα βασιλικό θέμα για το 2023, αντλώντας έμπνευση από τα κοσμήματα του Στέμματος και αποτίοντας φόρο τιμής στην βασίλισσα Ελισάβετ Β΄. Τα φαντασμαγορικά πολύχρωμα λαμπιόνια, χρειάστηκαν πάνω από ένα χρόνο για να κατασκευαστούν.

Το διάσημο εστιατόριο «Sketch»

Αντλώντας έμπνευση από το ποίημα του βραβευμένου με Πούλιτζερ Ρόμπερτ Φροστ «Σταματώντας στο δάσος ένα χιονισμένο βράδυ» το εμβληματικό εστιατόριο μεταμόρφωσε τέσσερις από τους χώρους του σε μαγευτικές χειμωνιάτικες σκηνές θαυμάτων που κόβουν την ανάσα, ενώ οι επισκέπτες μεταφέρονται εκεί μέσω ενός μαγικού τούνελ, με παγωμένα κλαδιά πεύκου και ασημένιες σημύδες με χιόνι. Στο τριώροφο κτήριο που δεσπόζει από το 1779 φιλοξενείται η έκθεση με τίτλο «The Surreal White Christmas» η οποία θα υποδέχεται το κοινό έως τις 8 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

