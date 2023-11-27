Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο καλύτερος «χριστουγεννιάτικος» δρόμος της Ευρώπης (σύμφωνα με το TikTok)

Τα 10 καλύτερα φωταγωγημένα μέρη - δρόμοι και πλατείες - για χριστουγενιάτικες βόλτες στην Ευρώπη

λονδινο χριστουγεννα

Η DFDS, δανέζικη ακτοπλοϊκή εταιρεία η οποία ειδικεύεται στις κρουαζιέρες, έκανε «έρευνα» στο Tik Tok, για τα πιο εντυπωσιακά «χριστουγεννιάτικα» μέρη στην Ευρώπη, τα οποία έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες αναρτήσεις και προβολές στην πλατφόρμα.

Παμψηφεί, οι χρήστες ψήφισαν (και φέτος)  το Λονδίνο, με πέντε από τις δέκα πρώτες θέσεις, να καταλαμβάνουν σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας μαγευτικά φωτισμένα. 

Στη πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η Regent Street – ο δρόμος που οδηγεί από τη στάση του μετρό Piccadilly Circus στην πολύβουη και γεμάτη μαγαζιά Oxford Street – με τον χριστουγεννιάτικο φωτεινό διάκοσμο να γοητεύει τους επισκέπτες. 

χριστουγεννα λονδινο

Η φωτισμένη και εντυπωσιακή Regent Street


-    Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκουμε το Covent Garden στο Λονδίνο
-    Το Brussels by Lights στις Βρυξέλλες βρίσκεται στην τρίτη θέση. 

-    Στην τέταρτη θέση είναι ο Βοτανικός Κήπος του Εδιμβούργου στη Σκωτία, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν τα χριστουγεννιάτικα φώτα της Oxford Street και πάλι στο Λονδίνο.

Οι χριστουγεννιάτικες, φωτισμένες τοποθεσίες που συμπληρώνουν την δεκάδα 

λονδινο

Οι Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι του Kew, Λονδίνο

6. George Square, Γλασκώβη
7. Βahnhofstrasse street, Ζυρίχη

Εικόνα
8.  Carnaby Street, Λονδίνο
9.  Colmar Christmas lights, Κόλμαρ
10. Οι Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι του Kew, Λονδίνο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark