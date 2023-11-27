Η DFDS, δανέζικη ακτοπλοϊκή εταιρεία η οποία ειδικεύεται στις κρουαζιέρες, έκανε «έρευνα» στο Tik Tok, για τα πιο εντυπωσιακά «χριστουγεννιάτικα» μέρη στην Ευρώπη, τα οποία έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες αναρτήσεις και προβολές στην πλατφόρμα.

Παμψηφεί, οι χρήστες ψήφισαν (και φέτος) το Λονδίνο, με πέντε από τις δέκα πρώτες θέσεις, να καταλαμβάνουν σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας μαγευτικά φωτισμένα.

Στη πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η Regent Street – ο δρόμος που οδηγεί από τη στάση του μετρό Piccadilly Circus στην πολύβουη και γεμάτη μαγαζιά Oxford Street – με τον χριστουγεννιάτικο φωτεινό διάκοσμο να γοητεύει τους επισκέπτες.

Η φωτισμένη και εντυπωσιακή Regent Street



- Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκουμε το Covent Garden στο Λονδίνο

- Το Brussels by Lights στις Βρυξέλλες βρίσκεται στην τρίτη θέση.

- Στην τέταρτη θέση είναι ο Βοτανικός Κήπος του Εδιμβούργου στη Σκωτία, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν τα χριστουγεννιάτικα φώτα της Oxford Street και πάλι στο Λονδίνο.

🌟🎄 Enjoy a magical night at Christmas at the Botanics with our off-peak tickets! Available on select dates in November and early December only, book in advance to avoid disappointment👉 https://t.co/M2R6z2iDen pic.twitter.com/2trC2eiz7r — Royal Botanic Garden Edinburgh (@TheBotanics) November 27, 2023

Οι χριστουγεννιάτικες, φωτισμένες τοποθεσίες που συμπληρώνουν την δεκάδα

Οι Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι του Kew, Λονδίνο

6. George Square, Γλασκώβη

7. Βahnhofstrasse street, Ζυρίχη



8. Carnaby Street, Λονδίνο

9. Colmar Christmas lights, Κόλμαρ

10. Οι Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι του Kew, Λονδίνο

