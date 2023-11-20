Το Reise Reporter, ένθετο στο Γερμανικό Δίκτυο Συντακτών RND, προτρέπει τους Γερμανούς να επιλέξουν τη Μήλο για τις επόμενες διακοπές. "Το ελληνικό νησί της Μήλου δεν έχει μόνο αμμουδιές σαν ζάχαρη άχνη, αλλά και παραλίες με έντονα χρώματα και τεράστιους βραχους που αξιοποιήθηκαν από πειρατές. Φάτε φρέσκο ψάρι στην ακροθαλασσιά ή εμπνευστείτε από τη θέα του ηλιοβασιλέματος". Το άρθρο αναφέρει ονομαστικά τις δέκα πιο όμορφες παραλίες του νησιού, όπως την Καλογριά, το Σαρακήνικο, το Κλέφτικο, το Παλαιοχώρι, τα Μαντράκια, την Τρυπητή, και συστήνει τους αναγνώστες να θαυμάσουν το μοναδικό ηλιοβασίλεμα στην Πλάκα, την πρωτεύουσα. "Η τοποθεσία της πόλης πάνω σε έναν ηφαιστειακό λόφο είναι ιδανική για να θαυμάσετε τα ηλιοβασιλέματα. Αν θέλετε ακόμη πιο εντυπωσιακή θέα, ανεβείτε στο λόφο που βρίσκεται το Κάστρο, το οποίο δεσπόζει πάνω από την Πλάκα. Είναι εντυπωσιακό να βλέπει κανείς την ανατολή του ήλιου από εκεί και να ακούει τα κοκόρια να λαλούν στο βάθος"

Αλλά και στην ταξιδιωτική ρουμπρίκα της εφημερίδας die Welt διαβάζουμε ότι από την Αλόννησο μέχρι την Κρήτη στην Ελλάδα υπάρχει ένα κατάλληλο νησί για κάθε τύπο τουρίστα. Και επειδή η επιλογή δεν είναι εύκολη, η εφημερίδα παρουσιάζει πέντε νησιά για... κάθε γούστο: Αλόννησος, Κέρκυρα, Κρήτη, Σκόπελος και φυσικά η Μήλος.

Πηγή: DW - Ειρήνη Αναστασοπούλου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.