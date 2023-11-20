Η κατοικία του Σαλβαδόρ Νταλί στις ακτές της Κόστα Μπράβα, στην Καταλονία της Ισπανίας, είναι σήμερα μουσείο αφιερωμένο (φυσικά) στη ζωή και το έργο του διάσημου καλλιτέχνη του 20ου αιώνα.

Ο Νταλί αγόρασε τη δεκαετία του 1930, μια μικρή καλύβα για ψάρεμα στο μεσογειακό χωριό Πορτ Λιγκάτ (Portlligat) και με τη σύζυγό του Γκαλά τις επόμενες δεκαετίες επανασχεδίασαν και επέκτειναν το κτίσμα ενσωματώνοντας παρακείμενα κτίρια.

Ο Νταλί στα σκαλιά του σπιτιού του, φορώντας τον παραδοσιακό καταλανικό σκούφο

Το σπίτι του μετρ «Casa Dalí» είναι τόσο σουρεαλιστικό όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί: εσωτερικός χώρος σαν λαβύρινθος, με στενούς διαδρόμους και εναλλαγές επιπέδων παντού, καθώς και παράθυρα διαφορετικών σχημάτων με θέα στον κόλπο του Πορτ Λιγκάτ, ιδιόμορφα εξωτερικά χαρακτηριστικά κατά μήκος της εισόδου, αφηρημένα διακοσμητικά και μία γιγάντια πόρτα σε σχήμα αυγού, μοτίβο που εμφανιζόταν επανειλημμένα στο έργο του Νταλί.

Ο Νταλί έζησε και εργάστηκε από την κατοικία στην Κόστα Μπράβα το δεύτερο μισό της ζωής του, μέχρι τον θάνατο της αγαπημένης του Γκαλά το 1982, δημιουργώντας κάποια από τα πιο γνωστά έργα τέχνης του, εμπνεόμενος από το φως και την ατμόσφαιρα της ισπανικής ακτής.

Ο καλλιτέχνης μέσα σε ένα από τα δωμάτια στου σπιτιού του, ποζάρει δίπλα σε έναν τεράστιο πίνακα

Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Oscar Tusquets Blanca, φίλο του καλλιτέχνη, ο Νταλί «υποστήριξε ότι ήταν ο πρώτος Ισπανός που είδε τον ήλιο να ανατέλλει» όταν μετακόμισε στο μεσογειακό χωριό.

Η κατοικία, που σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο είναι γεμάτη με έπιπλα που επιμελήθηκε η Γκαλά, αντικείμενα που συγκέντρωσε το ζευγάρι και έργα τέχνης του Νταλί.

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες αρχείου από το salvador-dali.org

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.