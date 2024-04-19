Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Τζολάκη που έπιασε τρία πέναλτι στην ψυχοφθόρα διαδικασία με τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Europa Conference League.



Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι στιγμές ήταν συγκινητικές για τους παίκτες των Πειραιωτών, που έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια στο «Σούκρου Σαρατσόγλου» και στο τέλος ανταμείφθηκαν με το εισιτήριο για τους «4» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Δείτε το όμορφο βίντεο με τον Τζολάκη και τον πατέρα του:

Μια τρομερή στιγμή εκτυλίχθηκε ανάμεσα στον Τζολάκη και τον πατέρα του, εκεί όπου ο 22χρονοςκαι στη συνέχεια συνομίλησαν συγκινημένοι για λίγα δευτερόλεπτα.

