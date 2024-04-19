Παναθηναϊκός: Δούκας και Ερασιτέχνης ανοίγουν τα χαρτιά τους για τον Βοτανικό

Ανοίγουν τα χαρτιά τους Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και Χάρης Δούκας για τη Διπλή Ανάπλαση στον Βοτανικό.



Όπως έχει προαναγγείλει ο ΑΟ, σήμερα θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Αθηνών, παρουσία και του Δημάρχου της πόλης και θα δοθούν απαντήσεις για τις εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Αυτή η διαδικασία έρχεται μετά την επιστολή τωντου ΑΟ προς τηΠαράλληλα, την εβδομάδα μετά το Πάσχα θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου θα δώσει και πάλι το «παρών» ο Χάρης Δούκας, ώστε να λυθούν απορίες, έπειτα από το σχετικό αίτημα των μελών.Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΟ Παναθηναϊκός ανέφερε στην ανακοίνωσή του: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει σχετικά με το ζήτημα της Διπλής Ανάπλασης.Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας θα δώσουν συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Αθηνών την Παρασκευή 19 Απριλίου στις 13:00 για το ζήτημα της Διπλής Ανάπλασης.Ο Σύλλογος γνωστοποιεί επίσης ότι σχετικά με το αίτημα μελών του Συλλόγου για ανοικτή συζήτηση, θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» την εβδομάδα μετά το Πάσχα, παρουσία και του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα».

