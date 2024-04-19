Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι bwin: Με το μυαλό στην Ευρώπη

Με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι συνεχίζεται η δράση στην 4η αγωνιστική του Top-6 της Stoiximan Basket League.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το Περιστέρι bwin στο ΟΑΚΑ (19/04, 20:15, ΕΡΤ3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), αναμένοντας να έχει αρκετό κόσμο στο πλευρό του, καθώς ανακοίνωσε γενική είσοδο με 7 ευρώ έτσι ώστε να ευχαριστήσει τους φιλάθλους του για τη στήριξη.
Το ματς αυτό βρίσκει αμφότερες τις ομάδες με το... μυαλό στην Ευρώπη. Οι «πράσινοι», από τη μία πλευρά, έχουν μπροστά τους τη σειρά playoffs με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία ξεκινάει την Τρίτη (23/04) στο ΟΑΚΑ. Το γεγονός πως το πλεονέκτημα έδρας ουσιαστικά κρίθηκε με την επικράτηση του «τριφυλλιού» στο τελευταίο ντέρμπι, σημαίνει πως ίσως ο Τούρκος τεχνικός προχωρήσει σε ροτέισον για να δώσει ανάσες σε βασικούς.
Από την άλλη, το Περιστέρι bwin ζει ιστορικές στιγμές, καθώς λίγα 24ωρα πριν άλωσε τη Βόννη και προκρίθηκε στο Final Four του Βελιγραδίου για το Basketball Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη στις 26 Απριλίου για μία θέση στον τελικό. Προφανώς, το μυαλό της ομάδας του Σπανούλη είναι στην Ευρώπη, ωστόσο οι Περιστεριώτες θέλουν να εξασφαλίσουν και την τρίτη θέση στην κατάταξη του πρωταθλήματος, επομένως κάθε ματς έχει τη σημασία του.
Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ερωτηματικό είναι η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος έχασε το ντέρμπι «αιωνίων» μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο ματς με την Άλμπα Βερολίνου. Μένει να φανεί, επίσης, αν ο Αμερικανός γκαρντ ή κάποιος άλλος, θα είναι ο 7ος ξένος που θα «κοπεί» και θα πάρει «ανάσες». Για την ομάδα των δυτικών προαστίων, όλοι είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.
Συνοπτικά οι αριθμοί αυτών των αγώνων…
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Α' Εθνική (Από το 1963-64): Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 61-17
Stoiximan Basket League (Από το 1992-93): Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 50-11
ΜΕ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR
Α' Εθνική (Από το 1963-64): Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 37-3
Stoiximan Basket League (Από το 1992-93): Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 30-1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR
Α' Εθνική 1983-84: Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 99-66
Stoiximan Basket League 2011-12: Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 104-69
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΟΝΤΩΝ
2000-01: Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 83-74 (O Αλφόνσο Φορντ είχε 31 για το Περιστέρι)
