Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι bwin: Με το μυαλό στην Ευρώπη

Με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι συνεχίζεται η δράση στην 4η αγωνιστική του Top-6 της Stoiximan Basket League.



Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το Περιστέρι bwin στο ΟΑΚΑ (19/04, 20:15, ΕΡΤ3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), αναμένοντας να έχει αρκετό κόσμο στο πλευρό του, καθώς ανακοίνωσε γενική είσοδο με 7 ευρώ έτσι ώστε να ευχαριστήσει τους φιλάθλους του για τη στήριξη.

Συνοπτικά οι αριθμοί αυτών των αγώνων…

Το ματς αυτό βρίσκει αμφότερες τις ομάδες με το... μυαλό στην Ευρώπη. Οι «πράσινοι», από τη μία πλευρά, έχουν μπροστά τους τη σειρά playoffs με τη, η οποία ξεκινάει την Τρίτη (23/04) στο ΟΑΚΑ. Το γεγονός πως τοουσιαστικά κρίθηκε με την επικράτηση του «τριφυλλιού» στο τελευταίο ντέρμπι, σημαίνει πως ίσως ο Τούρκος τεχνικός προχωρήσει σε ροτέισον για να δώσει ανάσες σε βασικούς.Από την άλλη, τοζει ιστορικές στιγμές, καθώς λίγα 24ωρα πριν άλωσε τηκαι προκρίθηκε στογια το, όπου θα αντιμετωπίσει τηνστις 26 Απριλίου για μία θέση στον τελικό. Προφανώς, το μυαλό της ομάδας του Σπανούλη είναι στην Ευρώπη, ωστόσο οι Περιστεριώτες θέλουν να εξασφαλίσουν και τηνστην κατάταξη του πρωταθλήματος, επομένως κάθε ματς έχει τη σημασία του.Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ερωτηματικό είναι η συμμετοχή του, ο οποίος έχασε το ντέρμπι «αιωνίων» μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο ματς με την. Μένει να φανεί, επίσης, αν ο Αμερικανός γκαρντ ή κάποιος άλλος, θα είναι ο 7ος ξένος που θα «κοπεί» και θα πάρει «ανάσες». Για την ομάδα των δυτικών προαστίων, όλοι είναι στη διάθεση τουΑ' Εθνική (Από το 1963-64): Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 61-17Stoiximan Basket League (Από το 1992-93): Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 50-11Α' Εθνική (Από το 1963-64): Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 37-3Stoiximan Basket League (Από το 1992-93): Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 30-1Α' Εθνική 1983-84: Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 99-66Stoiximan Basket League 2011-12: Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 104-692000-01: Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι bwin 83-74 (O Αλφόνσο Φορντ είχε 31 για το Περιστέρι)

