Εισιτήρια… τέλος στο ΔΑΚ.



Η Λαμία ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την προσεχή αναμέτρηση (21/4, 17:00) με τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Η ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία 1964 ανακοινώνει ότι όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική των Palyoffs της Stoiximan Super League, την Κυριακή 21.04.2024 στις 17:00 στο ΔΑΚ Λαμία “Αθ. Διάκος” έχουν εξαντληθεί.Σας ευχαριστούμε για το πρώτο φετινό SOLD OUT και σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο!ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 3 μ.μ. και λόγω των αυστηρών ελέγχων που θα διενεργηθούν, οι φίλαθλοι κάτοχοι εισιτηρίων της συγκεκριμένης αναμέτρησης, καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός, ταλαιπωρία και καθυστέρηση της πρόσβασης τους στις κερκίδες, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλότητα.Όλοι μαζί πρέπει να προσαρμοστούμε και να προστατεύσουμε την ομάδα και το γήπεδό μας.ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ότι όλοι όσοι προσέρχονται στο γήπεδο οφείλουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποίησης. Ο νόμος υποχρεώνει άπαντες σε έλεγχο και οποιαδήποτε άρνηση αποκλείει την είσοδο στο γήπεδο.Με το νέο αυστηρότατο νομικό πλαίσιο όποιος φίλαθλος δεν διαθέτει ονομαστικό εισιτήριο όχι απλά δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο, αλλά του επιβάλλεται και πρόστιμο 500 ευρώ από την Αστυνομία. Στον έλεγχο ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση που βρεθεί φίλαθλος με εισιτήριο σε άλλο όνομα, τόσο ο κάτοχος, όσο κι ο δικαιούχος θα τιμωρούνται με πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας του εκάστοτε εισιτηρίου, θα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα, ενώ η ΠΑΕ θα τιμωρείται με κλείσιμο της θύρας, όπου έγινε η παράβαση.Κάθε καπνογόνο, φωτοβολίδα, κροτίδα, μπουκάλι, κάθε αντικείμενο που μπορεί να πέσει στον αγωνιστικό χώρο, σημαίνει κλείσιμο του γηπέδου! Οι ποινές είναι διοικητικές και έρχονται πλέον απευθείας από την πολιτεία. Συν τις όποιες επιπρόσθετες προκύπτουν από τα πειθαρχικά όργανα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.