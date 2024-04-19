Απίθανες στιγμές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου περίπου δύο χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού υποδέχθηκαν την αποστολή της ομάδας μετά τη θρυλική πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται λίγη ώρα μετά τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά και το Πασαλιμάνι, περιμένοντας καρτερικά τη στιγμή που θα βγουν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του από την πύλη εξόδου του αεροδρομίου.

Μόλις έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα άτομα της «ερυθρόλευκης» αποστολής έγινε χαμός, αφού οι οπαδοί άναψαν καπνογόνα, φώναζαν «Θρύλε σ’ αγαπώ! Φέρτε μας το ευρωπαϊκό!», ενώ ακολούθησαν ξεχωριστές αναφορές σε καθέναν από τους παίκτες που περνούσαν ανάμεσά τους.

Ξεχωριστή αποθέωση γνώρισε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος χθες το βράδυ απέκρουσε τρία πέναλτι στη συγκεκριμένη διαδικασία μετά την παράταση, και πανευτυχής κρατούσε ένα καπνογόνο που πήρε από τους οπαδούς.

Ο Ελ Αραμπί, από τη μεριά του, χόρευε μαζί με τον κόσμο που φώναζε ρυθμικά το όνομά του, ενώ τη δική του αποθέωση γνώρισε και ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος χαμογελούσε σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

