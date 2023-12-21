Σίγουρος πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όπως το γνωρίζουμε δεν έχει λόγο να ανησυχεί μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφήνει ανοιχτό το δρόμο για δημιουργία κλειστής λίγκας εμφανίστηκε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν. Ο πρόεδρος της UEFA σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε βέβαιος πως οι πρωτεργάτες της... αποστασίας για τη δημιουργία της European Super League δεν θα βρουν συμπαραστάτες.



«Δεν θα προσπαθήσουμε να τους σταματήσουμε, ούτε να τους εμποδίσουμε. Μπορούν να δημιουργήσουν ό,τι θέλουν. Ελπίζω να ξεκινήσουν τον φανταστικό τους αγώνα όσο το δυνατόν πιο σύντομα, με δύο συλλόγους. Ελπίζω να ξέρουν τι κάνουν, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος», ανέφερε ο Σλοβένος. «Βλέπουμε την απόφαση αυτή ως μια ευκαιρία να βελτιώσουμε ορισμένους από τους κανονισμούς. Αλλά το ποδόσφαιρο παραμένει ενωμένο, γι' αυτό όλοι οι ενδιαφερόμενοι μιλάμε μεταξύ μας. Παρακολουθώντας τη λεγόμενη παρουσίαση της Α22 είναι δύσκολο να αποφασίσεις αν πρέπει να σοκαριστείς ή να διασκεδάσεις από την παράσταση αυτή. Ακόμα πιο κλειστή διοργάνωση από το πρότζεκτ του 2021 που απορρίφθηκε από όλους», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων και ισχυρός άνδρας της Παρί, ο Νασέρ Αλ-Κελαΐφι, είπε με τη σειρά του: «Το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό και όχι ένα νομικό συμβόλαιο. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ ενάντια στις προσπάθειες λίγων ατόμων να εξυπηρετήσουν προσωπικούς στόχους».

