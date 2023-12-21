Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που, ουσιαστικά, δίνει το δικαίωμα στην European Super League να δημιουργήσει -εάν το επιθυμεί- το δικό της πρωτάθλημα, σχολίασε ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Αφού ανέλυσε όλα τα δεδομένα, εκτίμησε ότι η European Super League δεν θα αποφασίσει να προχωρήσει στη δημιουργία μιας νέας λίγκας, καθώς υπάρχουν και πολλά κοινά στοιχεία με τη νέα μορφή, που θα έχουν πια οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ουσιαστικά, τόνισε, η απόφαση αυτή δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις η UEFA και η ESL να συζητήσουν και να βρουν μια λύση, που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.

Ακούστε όλα όσα είπε:

