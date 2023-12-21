Κάτοχος ελληνικού διαβατήριου είναι από σήμερα και επίσημα ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ. Ο 30χρονος γκραντ ο οποίος προ ημερών αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό πλέον μπορεί να αγωνίζεται και να μην λογίζεται ως… ξένος.



Το διαβατήριο αυτό δηλώθηκε από τους ερυθρόλευκους στον ΕΣΑΚΕ έτσι ώστε να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται κανονικά στο ελληνικό πρωτάθλημα με το ντεμπούτο του σε αυτό να εκτιμάται για τον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου με αντίπαλο τον Απόλλωνα Πάτρας.

θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μήτρου -Λονγκ και στην Ευρωλίγκα από την έναρξη του δεύτερου γύρου.

