Αυτό είναι το φορμάτ των διοργανώσεων που προτείνει η European Super League

Το φορμάτ των διοργανώσεων της European Super League το οποίο προτείνει, έκανε γνωστό η A22 Sports με ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε. Σε αυτό όπως αναλύει προτείνει την ύπαρξη τριών διοργανώσεων με τον αριθμό των ομάδων που συνολικά συμμετέχουν να ανέρχεται στις 64.

Αυτές θα κατηγοριοποιούνται σε τρεις Λίγκες - την Star, την Gold και την Blue.

Στην πρώτη και στη δεύτερη θα λαμβάνουν μέρος από 16 ομάδες που θα χωρίζονται σε δύο γκρουπ των οκτώ ομάδων, ενώ στην τρίτη θα παίρνουν μέρος οι άλλες 32 που θα μπαίνουν σε τέσσερα γκρουπ των οκτώ ομάδων.

Οι διοργανώσεις θα χωρίζονται σε δύο φάσεις, αυτή του… μίνι πρωταθλήματος, των ομίλων, την οποία ονομάζει League Stage και φυσικά την φάση των νοκ-άουτ αγώνων.

Η League Stage θα διαρκεί από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο με αγώνες εντός και εκτός έδρας, δηλαδή, συνολικά 14 για κάθε ομάδα. Θα προκρίνονται οι δύο πρώτες των γκρουπ οι οποίες να προωθούνται στην νοκ-άουτ φάση και θα παίζουν μεταξύ τους μέχρι και τους τρεις τελικούς, έναν για κάθε διοργάνωση, που θα διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο.

Στο τέλος της κάθε σεζόν, από την Star θα πέφτουν δύο ομάδες, από την Gold θα ανεβαίνουν οι δύο που θα έχουν παίξει τελικό, και θα πέφτουν οι δύο τελευταίες των γκρουπ. Αντίστοιχα από την Blue θα ανεβαίνουν οι δύο, και θα βγαίνουν από το σύνολο της ESL οι 20 ομάδες, οι πέντε τελευταίες του κάθε γκρουπ. Στην Blue θα εισέρχονται 20 ομάδες, προφανώς με προκριματικά.

