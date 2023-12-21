Το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαίωσε τη European Super League - Της «ανοίγει» τον δρόμο για νέο Champions League!

Μία απόφαση που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό -και ενδεχομένως και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο- έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Έκρινε ότι δεν υπάρχει το «μονοπώλιο» της UEFA κάτι που σημαίνει ότι ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα στη European Super League, να προχωρήσει τα πλάνα τα οποία είχε για τη δημιουργία ενός δικού της πρωταθλήματος, ενός δικού της… Champions League.

Πρόκειται για μια απόφαση η οποία δεν αφήνει περιθώριο, κρίνοντας ότι οι κανονισμοί της UEFA και της FIFA είναι αντίθετοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι ουσιαστικά, με την απόφασή αυτή οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να αγωνιστούν σε άλλη διοργάνωση και όχι υπό τη σκέπη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

«Είμαστε βασικά αισιόδοξοι και έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό νομικό σύστημα», είχε τονίσει πριν την γνωστοποίηση της απόφασης ο Μπερντ Ράιχαρντ, διευθύνων σύμβουλος της Α22, της εταιρείας πίσω από την ESL και είχε προσθέσει:

«Είναι ένα σημαντικό ορόσημο, γιατί τότε θα ξέρουμε αν ανοίξει η αγορά. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δώσει τη δυνατότητα στους συλλόγους να αποκτήσουν κυριαρχία επί της δικής τους διοργάνωσης, θα είναι επίσης σημαντικό. Είμαι πεπεισμένος γι' αυτό».

Πλέον αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον την αντίδραση της UEFA, και φυσικά των ομάδων, αυτών που είχαν πρωτοστατήσει στη δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Λίγκας.

Θυμίζουμε ότι την άνοιξη του 2021 είχε γίνει η ανακοίνωση της… ίδρυσης της ESL, στην οποία συμμετείχαν μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους κτλ. κάνοντας γνωστό την έναρξη του πρότζεκτ ενός νέου Champions League, μια κλειστής λίγκας με τις ομάδες που θα συμμετέχουν σε αυτή να απέχουν από τα πρωταθλήματα των χωρών τους.

Σύντομα όμως υπήρξαν αντιδράσεις, και με τους Άγγλους οπαδούς να βγαίνουν μπροστά και να ασκούν πιέσεις, να ωθούν τις ομάδες τους να αποχωρήσουν από τη νέα αυτή κίνηση.

