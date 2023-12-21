Το πλαίσιο λειτουργίας των καμερών στα γήπεδα αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσία του συστήματος μετατροπής των μικρών ποινών που δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη σε κοινωφελή εργασία που παρουσιάστηκε σήμερα Πέμπτη.



Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι αφότου τοποθετηθούν οι κάμερες στα γήπεδα θα ελέγχεται δύο ημέρες πριν τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων αγώνων εάν λειτουργούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συνέχεια θα γίνεται νέος έλεγχος για τη λειτουργία των καμερών την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση που δεν λειτουργούν οι κάμερες την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, ο αμέσως επόμενος αγώνας

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.