Το πλαίσιο λειτουργίας των καμερών στα γήπεδα αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσία του συστήματος μετατροπής των μικρών ποινών που δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη σε κοινωφελή εργασία που παρουσιάστηκε σήμερα Πέμπτη.
Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι αφότου τοποθετηθούν οι κάμερες στα γήπεδα θα ελέγχεται δύο ημέρες πριν τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων αγώνων εάν λειτουργούν.
Στη συνέχεια θα γίνεται νέος έλεγχος για τη λειτουργία των καμερών την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση που δεν λειτουργούν οι κάμερες την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, ο αμέσως επόμενος αγώνας θα γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.