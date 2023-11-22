«Προσγειώθηκε» το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού!



Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/11) στην Ελλάδα από τη Λιθουανία, ώστε να περάσει ιατρικά και να ενταχθεί στους «ερυθρόλευκους», από τους οποίους ανακοινώθηκε χθες (21/11).

Ο παίκτης αναμένεται πλέον να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, καθώς βρίσκεται σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς, αφού αγωνιζόταν κανονικά με τη φανέλα της Ζάλγκιρις.



Mάλιστα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο: «Θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Αυτή η ομάδα δεν είναι μια ομάδα που έχει διαφορετικά πράγματα. Είναι μαζί για αρκετό καιρό. Έχουν ηγεσία και συνέπεια. Εγώ θέλω να είμαι ο εαυτός μου και να συνεισφέρω και να βοηθήσω να έρθουν νίκες».



Όσον αφορά το ελληνικό του διαβατήριο, ανέφερε: «Είναι κάτι που μιλάμε αρκετό καιρό. Περιμένω να επικυρωθεί και να έχω στα χέρια μου το διαβατήριο. Ένα βήμα τη φορά σε αυτό το κομμάτι».



Τέλος, ερωτηθείς για το αν μίλησε με κάποιον από τον Ολυμπιακό πριν υπογράψει, σχολίασε: «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, δεν είχα χρόνο να μιλήσω για την κατάσταση. Μίλησα με τον Μπραζντέικις πριν πάρει μεταγραφή στην Κύπρο και με τον αδερφό μου Ελάιζα όταν υπέγραψε στην Ελλάδα. Και οι δύο ήταν τρομερά ενθουσιασμένοι και μου είπαν καλά πράγματα».



Θυμίζουμε πως στους Πειραιώτες «αρέσει» πολύ το γεγονός πως μέχρι το τέλος του 2023 ο Μήτρου-Λονγκ αναμένεται να είναι κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου, κάτι που σημαίνει πως θα μπορεί να βρίσκεται και στο ροτέισιον των εγχώριων διοργανώσεων χωρίς να πιάνει θέση ξένου.



Παρόλα αυτά, ο Ελληνοκαναδός γκαρντ δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωλίγκα μέχρι την έναρξη του δευτέρου γύρου, πιθανά επομένως θα κάνει ευρωπαϊκό ντεμπούτο κόντρα στην Αρμάνι, στις 2 Γενάρη.



