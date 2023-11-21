Ο Ολυμπιακός διανύει… καυτή εβδομάδα, αφού οι μηχανές πήραν ξανά μπρος αναφορικά με τα μεταγραφικά του ζητήματα. Η απόκτηση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έγινε και επίσημη, με τους Πειραιώτες να συνεχίζουν πλέον με το βλέμμα στον Φίλιπ Πετρούσεφ όπως ανέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM.



Ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως ο Μήτρου-Λονγκ θα πάρει πιθανότατα σε 10-15 ημέρες το ελληνικό διαβατήριο στα χέρια του, ενώ υποστήριξε πως η ομάδα δεν πλήρωσε buy-out στη Ζάλγκιρις για να τον αποκτήσει.

Όσον αφορά τον Φίλιπ Πετρούσεφ, ο Ζέρβας υποστήριξε: «Oι πληροφορίες από το Σακραμέντο λένε πως ήταν τυχαίο ότι έπαιξε χθες 5-6 λεπτά. Έχει ίδιο ατζέντη με τον Μήτρου-Λονγκ ο Πετρούσεφ, νομίζω ότι αν ευσταθούν οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από το Σακραμέντο, είναι θέμα χρόνου να μείνει ελεύθερος, και ο Ολυμπιακός την έχει δουλέψει καλά την περίπτωση».

