Ο Ολυμπιακός προέκρινε την περίπτωση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής. Ο Καναδός με ελληνικές ρίζες γκαρντ μπορεί να μην «έπιασε» σε Αρμάνι Μιλάνο και Ζαλγκίρις, ωστόσο το ατού του ελληνικού διαβατηρίου ήταν καθοριστικό για να στραφούν οι «ερυθρόλευκοι» στην περίπτωσή του. Στα 30 του πλέον, ο ίδιος φαίνεται θα έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής του στην γη των προγόνων του. Θα τον αποκτούσε ο Ολυμπιακός αν δεν είχε ελληνικό διαβατήριο; Όχι, ωστόσο η συγκεκριμένη προσθήκη βγάζει νόημα και έχει λογική βάση για τους Πειραιώτες.

Τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά

Τι παίκτης είναι ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ; Είναι ένα ψηλό γκαρντ, με μπόι 1,93μ. και άνοιγμα χεριών 1,98μ. Στο κολέγιο θεωρείτο περισσότερο «2» παρά «1» (μόλις 1,8 ασίστ ανά αγώνα στην κολεγιακή του καριέρα), ωστόσο στην Ευρώπη, όπου ήρθε μόλις το 2021, στα 28 του χρόνια, καθιερώθηκε ως «άσος».



Είναι καλός χειριστής της μπάλας και με τα δύο χέρια. Μάλιστα αρκετά συχνά επιλέγει τον αριστερό διάδρομο για να επιτεθεί προς το καλάθι έχοντας την ικανότητα να αρχίσει και να τελειώσει φάσεις με το αριστερό. Είναι αρκετά ικανός στο drive διαβάζοντας την αντίπαλη άμυνα, παρότι δεν διαθέτει μεγάλη έκρηξη, ταχύτητα ή άλμα. Είναι, ωστόσο, αρκετά δυνατός για να μπει στην… κυκλοφορία και να απορροφήσει τις επαφές ακόμη και με πιο μεγαλόσωμους αντιπάλους.



Είναι αρκετά καλός σουτέρ, αλλά όπως λένε στις ΗΠΑ… streaky. Δηλαδή κάποιες μέρες θα είναι ασταμάτητος και κάποιες άλλες άστοχος. Κάπως έτσι εξηγείται το 33,9% που έχει πίσω από τα 6,75μ. στην Ευρωλίγκα ή το 35,9% που είχε στο ιταλικό πρωτάθλημα. Γενικότερα είναι πιο αποτελεσματικός σε στατικό τρίποντο παρά από ντρίμπλα, ενώ διαθέτοντας καλό μέγεθος για τη θέση του και γρήγορο release στο σουτ του, δεν είναι εύκολο να κοπεί.



Οργανωτικά δεν είναι top level δημιουργός, αλλά μπορεί να στήσει καλά πικ εν ρολ ή να βρει τον ελεύθερο παίκτη, αν και κάποιες φορές υποπίπτει εύκολα σε λάθη. Αμυντικά έχει τη δύναμη, τα… χέρια και τη διάθεση να μαρκάρει αποτελεσματικά, ωστόσο μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα απέναντι σε πιο σβέλτους αντιπάλους ή «κολλώντας» πίσω από σκριν.

Τι κερδίζει και τι… όχι ο Ολυμπιακός

Με την πιθανή προσθήκη του Ναζ Μήτρου-Λονγκ ο Ολυμπιακός ισχυροποιεί τον ελληνικό του κορμό που με τις αποχωρήσεις Ντόρσεϊ, Σλούκα και Βεζένκοφ την τελευταία διετία αποδυναμώθηκε. Ο 30χρονος άσος μπορεί να αποτελέσει έναν έξτρα χειριστή, που θα κάνει πιο ορθολογικό το ροτέισον στα γκαρντ αποσυμπιέζοντας Γουόκαπ (κυρίως) και Γκος. Μπορεί να κάνει όσα απαιτεί η θέση του σε έναν αξιοπρεπή βαθμό, ενίοτε και σε καλό επίπεδο, χωρίς να «απαιτεί» πολύ χρόνο και πολλές μπάλες στα χέρια του. Κι όλα αυτά, σε μια αρκετά προσιτή τιμή και σε συσκευασία ελληνικού διαβατηρίου, το οποίο θα λάβει σύντομα.



Από την άλλη, η επιλογή έχει και μείον. Ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκτήσει τον Μήτρου-Λονγκ, δεν θα μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για άλλες περίπου 40 μέρες στην Ευρωλίγκα, δηλαδή στο διάστημα που θα τον είχε μεγαλύτερη ανάγκη λόγω του τραυματισμού του Γκος. Παράλληλα, είναι ένας παίκτης που κάνει αρκετά πράγματα σε αξιοπρεπή ως αρκετά καλό βαθμό αλλά τίποτα σε elite επίπεδο και σίγουρα δεν είναι ο παίκτης που -λένε πολλοί- πως θα ήθελε ο Ολυμπιακός με ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και instant scoring. Επιπλέον, υπάρχει το ερωτηματικό αν ο παίκτης θα ανταποκριθεί στην τρίτη του ευκαιρία στην Ευρωλίγκα μετά τα ανεπιτυχή του περάσματα από Αρμάνι Μιλάνο και Ζαλγκίρις. Πάντως στη νέα του ομάδα δεν έρχεται με τις απαιτήσεις και το βάρος που «κουβαλά» ένας ξένος παίκτης με βασικό ρόλο, αλλά οι ευθύνες του θα είναι λιγότερες, ως ένας (προσεχώς) Έλληνας παίκτης που θα διευκολύνει το ροτέισον και θα είναι το τρίτο στην ιεραρχία γκαρντ του ρόστερ

Το ελληνικό του αίμα

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1993 στο Οντάριο. Ο πατέρας του, Τζέρσεϊ, από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, υπήρξε επαγγελματίας αθλητής του kick boxing, ενώ η μητέρα του, Γεωργία, γεννήθηκε στη Σπάρτη. Αμφότεροι μετακόμισαν παιδιά στον Καναδά και εκεί γνωρίστηκαν δημιουργώντας μια οικογένεια τεσσάρων παιδιών, με τον αδερφό του Ναζ, Ελάιτζα, να παίζει επίσης επαγγελματικό μπάσκετ αγωνιζόμενος πλέον στο Περιστέρι bwin.



Ο Ναζ στα εφηβικά του χρόνια ασχολείτο με την πυγμαχία (έτσι εξηγείται και η σωματική του δύναμη), προτού στραφεί στο μπάσκετ. Το 2012 άρχισε τις σπουδές του στο Iowa και παρότι αρχικά ονομαζόταν σκέτο… Λονγκ, στην πορεία πρόσθεσε και το πατρικό της μητέρας του. «Ήθελα να τιμήσω τη μητέρα και την κληρονομιά μου», είχε πει για την μαμά Γεωργία που λατρεύει. «Είναι αυθεντικά ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο», ήταν τα λόγια του για εκείνη, που έτρεξε πρώτη τις διαδικασίες εξασφάλισης διαβατηρίου. «Γεννήθηκα στον Καναδά, αλλά αγαπώ το ελληνικό αίμα στις φλέβες μου. Όταν θα πάρω το διαβατήριο στα χέρια μου θα είμαι εκστασιασμένος και θα το φωτογραφίσω. Ο αδερφός μου (Ελάιτζα) λέει πως μπορεί να κλάψει κιόλας», είχε πει προ διετίας περίπου στο Basketnews.



Το διαβατήριο θα ανοίξει το δρόμο για να παίξει με την Εθνική ομάδα, ωστόσο-ρεαλιστικά-οι πιθανότητες να φορέσει το εθνόσημο δεν είναι πολλές. Άλλωστε ο Τόμας Γουόκαπ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχουν προτεραιότητα και αν είναι διαθέσιμοι, ο ίδιος αποτελεί την τρίτη τη τάξη επιλογή για τη μοναδική θέση νατουραλιζέ (αφού θα έχει αποκτήσει το διαβατήριο σε… προχωρημένη ηλικία και δεν θα λογίζεται ως Έλληνας για την FIBA).

Το φλερτ με Ολυμπιακό και η αργοπορημένη άφιξη στην Ευρώπη

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ δεν μπόρεσε να γίνει draft το 2017 αποφοιτώντας από το Iowa (με 15,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε 33,3 λεπτά κατά μέσο όρο στην τελευταία του σεζόν), αλλά πάλεψε με κάθε τρόπο για το όνειρο του ΝΒΑ. Συμμετείχε με τους Κινγκς στο summer league, υπέγραψε για να λάβει μέρος στην προετοιμασία των Τζαζ και αφού «κόπηκε» κατάφερε να κερδίσει ένα two-way συμβόλαιο μέσω της G League. Για μια τριετία μεταπηδούσε από δεκαήμερα σε two-way συμβόλαια στην G League με σποραδικές εμφανίσεις στο ΝΒΑ. Έπαιξε συνολικά σε 20 ματς σε μια τριετία, με πολύ περιορισμένα λεπτά και έτσι δεν μπόρεσε να στεριώσει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Το 2020 ο Μάρτιν Σίλερ, τότε προπονητής της Ζαλγκίρις, είχε αποκαλύψει πως ο Ναζ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Γιούτα, είχε δεχτεί «πρεσάρισμα» από τον Ολυμπιακό ενάμιση χρόνο πριν για να πάει στην Ευρώπη. «Κοουτσάρισα τον Ναζ για δύο σεζόν. Μου αρέσει πολύ σαν παίκτης και άνθρωπος. Είναι πραγματικά πολύ καλός παίκτης. Τον πιέζω εδώ και καιρό να έρθει στην Ευρώπη. Του μίλησα πριν λίγο καιρό, όσο ήταν ακόμα στην φούσκα με την Ιντιάνα και για εμένα, επειδή το γνωρίζει το λέω, είναι η ώρα να έρθει στην Ελλάδα. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός προσπάθησε πολύ επιθετικά να τον αποκτήσει πριν ενάμιση χρόνο. Έπαιζε για εμένα και χάρηκα που τελικά δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, αλλά ως προπονητής και ως κάποιος που θέλει το καλύτερο για έναν αθλητή, το σωστό είναι να έρθει εδώ και πρέπει να το κάνει σύντομα, γιατί θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής στην Ευρώπη», είχε πει τότε ο Αυστριακός προπονητής.



Η πανδημία τον κράτησε, ωστόσο, στις ΗΠΑ για λίγο ακόμη, πριν το καλοκαίρι του 2021 πάρει τη μεγάλη απόφαση να πει το «ναι» στην πρόταση της Μπρέσια. Με την ιταλική ομάδα έλαμψε καθώς είχε 17,5 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 5 ασίστ κατά μέσο όρο, την οδήγησε στην τρίτη θέση της κανονικής περιόδου (21-9) αλλά αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από την Σάσαρι. Κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου πρωτοεμφανιζόμενου στο πρωτάθλημα, αλλά και μια… προαγωγή στην Αρμάνι Μιλάνο, όπου όμως δεν μπόρεσε να διακριθεί. Σε 21 ματς της Ευρωλίγκας είχε 7,4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 17,5 λεπτά ανά αγώνα αλλά ο χρόνος του διαρκώς έφθινε και μοιραία το διετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει λύθηκε.

Πριν τελειώσει η σεζόν, ωστόσο, είχε βρει την επόμενη ομάδα του, καθώς από το Μάιο είχε δώσει τα χέρια με την Ζαλγκίρις, όπου όμως επίσης δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει. Σε 9 εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα παίζει για 10:14 κατά μέσο όρο με 4,1 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ στο λιθουανικό πρωτάθλημα «γράφει» 8,4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 19:05 ανά αγώνα.



Ο Ολυμπιακός τού προσφέρει τη δυνατότητα να δείξει αν μπορεί να ανταποκριθεί όχι σε πρώτο ρόλο, αλλά σε δεύτερο ή και τρίτο στα γκαρντ μιας ομάδας που πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Στο χέρι του Ναζ Μήτρου-Λονγκ φαίνεται πως θα είναι σύντομα όχι μόνο το ελληνικό διαβατήριο, αλλά και η ευκαιρία να αποδείξει πως ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης.

