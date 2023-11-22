Λογαριασμός
Ζήτησε αναβολή του Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και του ΑΕΚ-Άρης η Αστυνομία

Τις αντιρρήσεις τους στη διεξαγωγή των ντέρμπι Κυπέλλου στις 6 και 7 Δεκέμβρη εξέφρασαν και επίσημα οι Αρχές

κυπελλο ελλάδας

Επίσημη μορφή πήρε η αντίθεση της Αστυνομίας στη διεξαγωγή των ντέρμπι Κυπέλλου στις προγραμματισμένες ημερομηνίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, οι Αρχές πιστοποίησαν τις αντιρρήσεις που ήδη είχαν διαρρεύσει για το ενδεχόμενο να γίνει το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στις 6 Δεκεμβρίου και το ΑΕΚ-Άρης την επόμενη μέρα.

Απέστειλαν λοιπόν σχετικό έγγραφο στην ΕΠΟ, με το οποίο ενημερώνουν ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των δυο αγώνων εξαιτίας της επετείου της δολοφονίας Γρηγορόπουλου και της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα.

Κατά συνέπεια, ζητούν την αναβολή των δυο παιχνιδιών για τη φάση των «16» της διοργάνωσης και τον ορισμό τους σε άλλη ημερομηνία.

