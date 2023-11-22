«Φαβορί για να οργανώσει ένα από τα Προολυμπιακά η Ελλάδα»

Μία πολύ σημαντική είδηση μετέφερε το έγκυρο BasketNews!



Σύμφωνα με την πολύ γνωστή ιστοσελίδα, η Ελλάδα είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την οργάνωση ενός από τα τέσσερα Προολυμπιακά τουρνουά του Ιουλίου, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024!

Συγκεκριμένα, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως η χώρα μας, μαζί με τη Λετονία, την Ισπανία και το Πουέρτο Ρίκο, είναι οι τέσσερις χώρες που έχουν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα για την οργάνωση των ισάριθμων τουρνουά, που θα κρίνουν τα τελευταία εισιτήρια για τους Αγώνες του Παρισιού.



Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρεται και σε πόλεις, τονίζοντας πως οι πιο πιθανές είναι η Αθήνα, η Βαλένθια και η Ρίγα, έτσι ώστε να φιλοξενήσουν τα εν λόγω τουρνουά που θα λάβουν χώρα από τις 2 μέχρι τις 7 Ιουλίου του 2024! Η οριστική ανακοίνωση, πάντως, αναμένεται τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, τη μέρα δηλαδή που θα λάβει χώρα η κλήρωση για τα Προολυμπιακά τουρνουά στην Ελβετία.



Σημειώνεται πως μία τέτοια εξέλιξη είχε «φωτογραφήσει» και ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της ΕΟΚ, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ομοσπονδίας και αναφέροντας πως «Δεν έχω feedback από την FIBA γιατί οι άνθρωποι τηρούν τη διαδικασία και καλά κάνουν. Όμως αν μου ζητάγατε να πω τι πιστεύω ότι θα γίνει σε 13 μέρες, εγώ απλά θα χαμογελάσω».



Θυμίζουμε πως 24 ομάδες χωρισμένες σε 4 τουρνουά θα διεκδικήσουν τα τελευταία εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Αναλυτικά, οι ομάδες είναι οι εξής: Πολωνία, Κροατία, Μπαχρέιν, Καμερούν, Μπαχάμες, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Σλοβενία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ισπανία, Γεωργία, Φινλανδία, Βραζιλία, Πουέρτο Ρίκο, Δομινικανή Δημοκρατία, Μεξικό, Λίβανος, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Αίγυπτος, Ανγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού.



Εφόσον η Ελλάδα πάρει πράγματι τη διοργάνωση, θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες να προκριθεί, αλλά και να παραταχθεί με την πληρέστατη δυνατή σύνθεση. Είναι προφανές πως μια διοργανωση μέσα στη χώρα, σε ένα κατάμεστο γήπεδο, θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης για τους παίκτες που θέλουν να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

