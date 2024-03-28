Χαρίτσης: Δεσμευτείτε για σύσταση προανακριτικής - Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης

«Η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση της Δεξιάς, η κυβέρνηση της ΝΔ, πρέπει να φύγει. Να πέσει. Να τελειώνουμε με το καθεστώς της ανομίας και της προσβολής προς τη Δημοκρατία μας», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στη συζήτηση στην Ολομέλεια επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κάλεσε τον πρωθυπουργό να δεσμευτεί ότι θα ζητήσει εκείνος σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να αναλάβει πλέον η Δικαιοσύνη να αποφανθεί για την ύπαρξη ή μη ποινικών ευθυνών του κ. Καραμανλή. Παράλληλα έβαλε κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη λέγοντας ότι οφείλει να παραιτηθεί άμεσα μετά από τις χθεσινές αναφορές του.

Ειδικότερα, είπε ότι «η κυβέρνηση είναι υπόλογη με τη σκανδαλώδη διαχείριση μιας εθνικής τραγωδίας που οδήγησε στο θάνατο 57 ανθρώπων». Σχολιάζοντας την ομιλία του Κ. Αχ. Καραμανλή, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι δεν μίλησε κανείς για τη βουλευτική ασυλία και πως, αντίθετα, το θέμα είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ρώτησε την κυβέρνηση που «κατά τ' άλλα θέλετε να πέσει άπλετο φως», γιατί απέρριψε σύσταση προανακριτικής για τη σύμβαση 717. Εν συνεχεία τόνισε ότι «υπάρχει και μια δικογραφία από μήνυση που έχει υποβάλει τραυματίας από το έγκλημα στα Τέμπη» και ρώτησε τους βουλευτές της ΝΔ «που χθες χειροκροτούσαν σθεναρά τον κ. Καραμανλή», τι θα κάνουν με αυτό. Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης «δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τις συνεχείς επικλήσεις ότι η ελληνική Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της» και πως δεν μπορεί να την κάνει για τον κ. Καραμανλή «επειδή προστατεύεται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών».

«Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ζητήσετε εσείς τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και να αναλάβει πλέον η Δικαιοσύνη να αποφανθεί για την ύπαρξη ή μη ποινικών ευθυνών του κ. Καραμανλή. Δεσμευτείτε λοιπόν σήμερα ότι θα συμφωνήσετε σε σύσταση προανακριτικής», σημείωσε. Σχολίασε ότι αυτό περιμένει να ακούσει απόψε από τον πρωθυπουργό «αντί να έρθει να προσβάλλει τη νοημοσύνη μας ότι κάποια σκοτεινά οικονομικά κέντρα επιδιώκουν την ανατροπή του». «Μην παραμυθιάζετε άλλο την κοινωνία», είπε.

Ο κ. Χαρίτσης σχολίασε ότι ακούστηκαν «απίστευτα» πράγματα στην αίθουσα τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν πρόκειται για έγκλημα, αλλά για δυστύχημα, ενώ εκκρεμεί η υπόθεση στη Δικαιοσύνη και έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. «Ακούσαμε την ανατριχιαστική φράση ”όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα”. Και την είπε ποιος; Ο υπουργός Δικαιοσύνης». Ρώτησε τον κ. Φλωρίδη τα εξής: «Υπήρξε έγγραφο της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδειλίνη, προς την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για να ερευνηθεί κάθε ερώτημα- καταγγελία των συγγενών των θυμάτων συμπεριλαμβανομένου αυτού που αφορά την αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος και την πιθανή απώλεια αποδεικτικών στοιχείων, ναι ή όχι; Έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας για το μπάζωμα, ο οποίος μάλιστα επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στην Εξεταστική, ακριβώς λόγω της ποινικής δίωξης, ναι ή όχι;». «Ο υπουργός Δικαιοσύνης παρεμβαίνει σε εν εξελίξει δικαστική διερεύνηση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και λέει ότι είναι για τα μπάζα όποιος μιλάει για μπάζωμα. Η συμπεριφορά είναι ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική. Και γι' αυτό οφείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης να παραιτηθεί άμεσα».

Ο κ. Χαρίτσης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «εκμεταλλεύτηκε μια παραποιημένη συνομιλία για να εξυπηρετήσει την πολιτική της επιβίωση» και πως δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγει από τα αμείλικτα ερωτήματα. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επί έναν χρόνο «επιχείρησε να θάψει την υπόθεση των Τεμπών». Είπε ότι κανείς «δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι την πρώτη κιόλας μέρα, κάποιοι παρασκηνιακά φρόντιζαν για την επικοινωνιακή διαχείριση της τραγωδίας. Ότι κάποιος ή κάποιοι θα έκαναν τότε τις πρώτες ώρες το αδιανόητο. Θα έπαιρναν τους ηχογραφημένους διαλόγους από το κέντρο του ΟΣΕ και θα έκαναν μια βολική κοπτοραπτική για να εξυπηρετήσουν έναν και μόνο στόχο: να πείσουν ότι για τον θάνατο 57 ανθρώπων μοναδικός υπεύθυνος είναι ένας ανεύθυνος σταθμάρχης».

Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς ζήτησε καθαρές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: Ποιος έδωσε την εντολή και ποιος πήρε τα αρχεία από το καταγραφικό του ΟΣΕ και τα παρέδωσε σε φιλικό ΜΜΕ μονταρισμένα; Γιατί αφού, όπως λέει η κυβέρνηση, ήταν γνωστό απ' τις πρώτες μέρες ότι ήταν παραποιημένο το ηχητικό, το επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός; «Αφού λέτε ότι ξέρατε ότι έγινε μοντάζ εσείς τι κάνατε γι' αυτό;». «Τι ενέργειες κάνατε εσείς για να διερευνηθεί αυτή η παρανομία; Αυτή η λαθροχειρία; Έγινε έρευνα στον ΟΣΕ; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Ο κ. Τερεζάκης κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι πήγε στα γραφεία του ΟΣΕ με αστυνομικό για να πάρουν το υλικό από το καταγραφικό. Η ΕΛΑΣ όμως στην ανακοίνωσή της λέει ότι το υλικό τής παραδόθηκε μετά από δυο μέρες και όχι από τα γραφεία του ΟΣΕ. Κάνατε κάτι γι' αυτό;». Επιπλέον ρώτησε: «Υπήρχε ή δεν υπήρχε επιστολή του δ/ντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που παραιτήθηκε, η οποία μιλούσε για τραγικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και προειδοποιούσε για κίνδυνο ατυχήματος; Υπήρχε ή δεν υπήρχε εξώδικο των μηχανοδηγών που επίσης προειδοποιούσε για κίνδυνο ατυχήματος; Τι έκανε ο αρμόδιος υπουργός;». «Τι έκανε για την κατεστραμμένη τηλεδιοίκηση στη Λάρισα; Τι έκανε για τη σηματοδότηση, που το φανάρι ήταν χαλασμένο και περνούσαν μονίμως με κόκκινο; Τι έκανε για το δευτεροβάθμιο κέντρο της Καρόλου; Τι έκανε για να υπάρχει αυξημένη εποπτεία με δεύτερο σταθμάρχη αφού δεν λειτουργούσε τίποτα στα συστήματα;».

Υποστήριξε ότι «το έγκλημα των Τεμπών και η διαχείρισή του από την κυβέρνηση Μητσοτάκη συμπυκνώνει το που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα: στο σημείο μηδέν», για να σημειώσει ότι «η σημερινή πρόταση δυσπιστίας αυτό ακριβώς αφορά: μια πολιτική που οδηγεί τη χώρα στο σημείο μηδέν. Εκεί μας έχει οδηγήσει ο συνδυασμός του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού και του πολιτικού αυταρχισμού της ΝΔ».

Ο κ. Χαρίτσης είπε ότι η Νέα Αριστερά μιλά καθαρά για έναν σύγχρονο ενιαίο δημόσιο μεταφορικό φορέα στον σιδηρόδρομο. «Να αντιστραφεί η πολιτική της ιδιωτικοποίησης και της αποθέωσης της αγοράς. Ενιαίος δημόσιος μεταφορικός φορέας τώρα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για την ασφάλεια των μεταφορών, αλλά και για ένα αναπτυξιακό κράτος που χρησιμοποιεί στρατηγικά τις υποδομές του για την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη». Κάλεσε δε τα κόμματα της «προοδευτικής αντιπολίτευσης» να στηρίξουν αυτό το δίκαιο αίτημα.

Υποστήριξε ότι «αναπτύσσεται μια νέα κοινωνική αντιπολίτευση, που αντιστέκεται, διεκδικεί, μάχεται, απαιτεί δικαιοσύνη, ισότητα, δημοκρατία, συλλέγει υπογραφές, διαδηλώνει, δημιουργεί με το παράδειγμά της έναν αντίπαλο πόλο στην πολιτική της κυβέρνησης» και ότι «η Νέα Αριστερά θέλει να είναι ο καταλύτης για την αναγκαία αλλαγή του πολιτικού χάρτη». Θύμισε ότι στις 6 Μαρτίου κάλεσε «τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης» σε κοινή πρωτοβουλία για την υποβολή πρότασης δυσπιστίας, ότι «δηλώσαμε πρώτοι και ξεκάθαρα ότι δεν πάει άλλο: ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει».

«Η Αριστερά θα είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Δεν παίζουμε παιχνίδια. Δεν μας ενδιαφέρουν και δεν εμπλεκόμαστε σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Δεν θεωρούμε την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως αυτή η συζήτηση, ως μια ανούσια ”κοκορομαχία”. Δεν συμμετέχουμε στον εκφυλισμό των απολίτικων ρητορικών εξάρσεων, όπως αυτές που ακούμε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που στην ουσία το μόνο που προσφέρουν είναι ένα τελευταίο καταφύγιο, καταφύγιο αποπροσανατολισμού στην κυβέρνηση», σχολίασε.

