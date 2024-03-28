Στίγκας: Επειδή υπάρχουν νεκροί που πρέπει να δικαιωθούν συντασσόμαστε με την πρόταση μομφής

Έντονη κριτική σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία άσκησε ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών", Βασίλης Στίγκας, στην ομιλία του στην Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας, ενώ τόνισε ότι «επειδή υπάρχουν νεκροί, που πρέπει να δικαιωθούν, συντασσόμαστε με την πρόταση μομφής και ψηφίζουμε "ναι"».

«Όλοι όσοι κυβέρνησαν τη χώρα πήραν στο λαιμό τους 57 ψυχές», υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ο κ.Στίγκας, ενώ προσέθεσε: «ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είναι τα τρία κόμματα που έσυραν την Ελλάδα στη δίνη των μνημονίων, του υπέρογκου χρέους και της απόλυτης καταστροφής. Η συμφορά των Τεμπών ήρθε, λοιπόν, να χαράξει μια βαθιά τομή στον εμπαιγμό του ελληνικού λαού. Η επί χρόνια κοροϊδία τους έπιασε ταβάνι. Τα παραμύθια των κακών λύκων έφθασαν να είναι τόσο κραυγαλέα που πλέον δεν πείθουν κανέναν».

Ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" αφού τόνισε ότι το κόμμα του «αποδοκιμάζει και καταδικάζει την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης», εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αναφέροντας: «Θεωρούμε απαράδεκτη και ύβρη προς τους Έλληνες ψηφοφόρους τη θεωρία του κ.Ανδρουλάκη και όσων τον ακολουθούν περί ύπαρξης "δημοκρατικού τόξου". Τολμάτε να χωρίζετε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες σε κατηγορίες, ανάλογα το κόμμα που ψηφίζουν; Ντροπή σας. Όλοι είναι ίσοι. Μην ονειρεύεστε επαναφορά διακρίσεων και διαχωριστικών γραμμών. Ο υπό αναχώρηση μετά τις ευρωεκλογές αρχηγός του ΠΑΣΟΚ πώς μετράει τη δημοκρατία; Δηλαδή, μας λέει πως αυτός είναι δημοκράτης και εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε. Πως πρέπει να συνεννοηθούμε και να συνταχθούμε με ένα κόμμα όπου το θράσος περισσεύει. Και τόλμησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο και κατέθεσαν και υπόμνημα οι δημοκράτες κατά των "Σπαρτιατών", για να μην πάρουμε την κρατική χρηματοδότηση. Αγνοεί τους 250.000 πολίτες που μας ψήφισαν. Οι τυμβωρύχοι και οι πολιτικοί απατεώνες που καταλήστεψαν την Ελλάδα και βίασαν τον ελληνικό λαό έγιναν τώρα και δικαστές. Τώρα θυμήθηκαν ότι δεν είναι καλή η κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρέπει να κατατεθεί μομφή εναντίον της, Δεν έχουν ευθύνες και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την τραγωδία; Με αυτή την αθλιότητα του σιδηροδρομικού δικτύου;». Και προσέθεσε όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ ο κ.Στίγκας: «Πριν από ένα μήνα γιατί συντάχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριξε το νομοσχέδιο των ομοφυλόφυλων, ενώ θα μπορούσαν μαζί να διεμβολίσουν τη ΝΔ και να μην αφήσουν να περάσει ο νόμος έκτρωμα, που προσβάλλει τη χώρα μας>.

Επίσης, ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Εμείς, ως κόμμα, υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, δίνουμε μάχη για ισονομία και ισοπολιτεία. Ένα κορυφαίο ζήτημα για εμάς είναι και παραμένει η μεγάλη τραγωδία στα Τέμπη. Οι οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους δεν μπορούν ακόμη να συνέλθουν. Και δεν θα συνέλθουν ποτέ. Η δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη αποδοθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

