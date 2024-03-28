Σε ολιγόλεπτη διακοπή προχώρησε γύρω στις 17.00 η συνεδρίαση στην ολομέλεια της Βουλής όπου συζητείται η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν βρισκόταν στην αίθουσα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δήλωσε κώλυμα, παρότι είχε φτάσει η σειρά της να τοποθετηθεί, καθώς οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών γίνονται με την αντίστροφη φορά της κοινοβουλευτικής τους δύναμης.

Μετά από συνεννοήσεις του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα με τους αντιπροέδρους και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, τελικώς η συζήτηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 17.00 με τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρη Νατσιό να τοποθετείται τελικά πρώτος. Η τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναμενόταν να πραγματοποιηθεί γύρω στις 18.00, αλλά η συνεδρίαση διακόπηκε εκ νέου, μέχρι να εμφανιστεί με μια στοίβα από έγγραφα στις 18:15.

Στην έναρξη της τοποθέτησης από το βήμα της Βουλής, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε:

«Προσήλθα εσπευσμένα στην ομιλία μου αφού ο Πρόεδρος της Βουλής, προερχόμενος από τη ΝΔ, αποφάσισε να κόψει 60 ομιλητές μονομερώς χωρίς να συνεννοηθεί με κανέναν πολιτικό αρχηγό, το διασταύρωσα με τα κόμματα και τους αρχηγούς που υπογράφουν την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Χωρίς να συνομιλήσει με κανέναν αποφάσισε να κλείσει άρον άρον και τη σημερινή συζήτηση, η οποία κανονικά ολοκληρώνεται στις 12 το βράδυ».



Παίρνοντας τον λόγο νωρίτερα, κατά την επανέναρξη της συνεδρίασης η προεδρεύουσα, Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε πως λόγω ενός «έκτακτου» προβλήματος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα τοποθετηθεί αργότερα: «Προέκυψε ένα επείγον ζήτημα στην κα Κωνσταντοπούλου. Θα μιλήσει περίπου στις 18.00 και ευχαριστούμε τους πολιτικούς αρχηγούς για την κατανόηση».

Τι δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Μεγάλο απόντα» χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την παρέμβασή της στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας, κάνοντας λόγο για «πράξεις συγκάλυψης της κυβέρνησης» και διαμηνύοντας στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ότι η σημερινή ψήφος τους θα τους στιγματίσει για πάντα.

Στηλιτεύοντας την χθεσινή «έξαλλη επιβράβευση του υπολόγου και ποινικά υπεύθυνου», του υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή, σχολίασε λέγοντας πως οι βουλευτές της ΝΔ ανέλαβαν την «ευθύνη της συγκάλυψης». Σημείωσε πως τρεις - τέσσερις ημέρες πριν το «έγκλημα των Τεμπών», ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωνε για την ανάταξη των σιδηροδρόμων και αλληλοσυγχαίρονταν με τον Αγοραστό.

«Διαφημίζατε το έργο σας στο σιδηρόδρομο, διαφημίζατε την ασφάλεια, ενώ γνωρίζατε αυτά που οι απλοί πολίτες, οι φοιτητές δεν γνώριζαν» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά και στη δήλωση του υπουργού Εργασίας, Άδωνη Γεωργιάδη ότι «αν λέγαμε ότι υπήρχε πρόβλημα, δεν θα έμπαινε κανείς στα στα τρένα». Για την κυβέρνηση ήταν «υπέρτερο αγαθό το εισιτήριο από την ανθρώπινη ζωή» σχολίασε.



Η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε πως η κυβέρνηση ήξερε την κατάσταση στους σιδηροδρόμους από τα 200 εξώδικα των μηχανοδηγών και των εργαζόμενων, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάθεσή του κ. Γεννιδούνια που, όπως είπε αποτυπώνει την κατάσταση αυτή, και γι' αυτό δεν κλήθηκε στην εξεταστική επιτροπή.

Όσον αφορά το επιχείρημα ότι το δυστύχημα οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος, σημείωσε ότι ο σταθμάρχης ανέλαβε μόνο «την αντικειμενική ευθύνη», όπως ο κ. Καραμανλής και ο κ. Μητσοτάκης.

Παραπέμποντας στο «πόρισμα Γεραπετρίτη», έκανε λόγο για το «απόλυτο μπάχαλο» που επικρατούσε, με «καθημερινές και συνεχείς παραβιάσεις».

«Τα σαπάκια βαγόνια και τα βαγόνια της Siemens της δεκαετίας του '90, κατέρρεαν καθημερινά και το γνωρίζατε», δήλωσε η Ζ. Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εκεί «παραβίασε όλους τους νομούς και τις υπαγορεύσεις, όχι μόνο ασφάλειας, αλλά και ηθικής και ανθρωπιάς».

Επανερχόμενη στη χθεσινή παρέμβαση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κ. Καραμανλή που «καταχειροκροτήθηκε», του καταλόγισε ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, δεν ανέλαβε την πραγματική ευθύνη και δεν εξήγησε για ποιο λόγο αγνοούσε τις προειδοποιήσεις των εργαζομένου, αλλά και ότι δεν υπαναχώρησε από την οίηση και την αλαζονεία, αλλά επιτέθηκε σε όποιον ζητά να αποδοθούν οι ευθύνες.

«Χειροκροτήθηκε σαν πρωθυπουργός. Και αυτό αντικατοπτρίζει τη γραμμή του κ. Μητσοτάκη: 'προστατεύστε τον'» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, λέγοντας επίσης, πως υπάρχει κίνδυνος να δούμε τον υπαίτιο για τους 57 θανάτους, «ακόμα και πρωθυπουργό».

Υπενθύμισε ότι κ. Μητσοτάκης «διαβεβαίωνε τους πολίτες ότι δε θα γίνει η Ελλάδα, η χώρα του μπλάνκο», κατηγορώντας τη ΝΔ ότι ουσιαστικά «έχει μετατρέψει σε διαδικασία συγκάλυψης και μπλάνκο, ακόμα και τη διαδικασία της Βουλής» ενώ ο κ. Μητσοτάκης, όχι μόνο δεν έστησε έναν μεγάλο προβολέα όπως είχε πει, αλλά προσπάθησε να συσκοτίσει τις έρευνες. Απαντώντας δε, στον κ. Γεωργιάδη, τόνισε ότι πρόκειται για έγκλημα, καθώς υπάρχει «ανοιχτή ανάκριση, με εκατοντάδες κατηγορίες για κακούργημα».

Αναφερόμενη στην εξεταστική επιτροπή, χαρακτήρισε τον διορισμένο πρόεδρο, Δημήτρη Μαρκόπουλο, «σκοτεινό πρόσωπο» που κλήθηκε «να κάνει τη βρώμικη δουλειά», ενώ σημείωσε πως η πρώτη απόπειρα συγκάλυψης ήταν ο αποκλεισμός της από την επιτροπή.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε επίσης στο «μπάζωμα» του τόπου του εγκλήματος, σημειώνοντας πως τα πειστήρια κατατέθηκαν στα πρακτικά από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών και αποδεικνύουν ότι το μπάζωμα έγινε σε πλήρη συνεργασία μεταξύ του Κ. Αγοραστού και του υπουργείου Οικονομικών, με στόχο να καλύψουν το περιεχόμενο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Κλείνοντας, έκανε αναφορά στην συνομιλία Καρυστινού και Αγοραστού, με την οποία, όπως σημείωσε, καταρρίπτεται η προπαγάνδα που οργανώνει η κυβέρνηση για την συγκάλυψη και την απόσειση της ποινικής ευθύνης.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.