Μουσείο Άντι Ουόρχολ: Εκθέτει μαζί έργα του πρωτοπόρου της pop art και του KAWS

Το Μουσείο Άντι Ουόρχολ (Andy Warhol Museum) στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια, συγκεντρώνει έργα του αείμνηστου καλλιτέχνη, ζωγράφου, συγγραφέα και πρωτοπόρου της pop art Άντι Ουόρχολ και του γλύπτη, καλλιτέχνη γκράφιτι και σχεδιαστή KAWS για μια έκθεση που εξερευνά τα «σκοτεινά θέματα» των δημιουργιών τους.

Ο KAWS με έδρα το Μπρούκλιν είναι γνωστός για τα γλυπτά και τους πίνακες ζωγραφικής του με έντονα χρώματα που απεικονίζουν χαρακτήρες κρανία. Ο αείμνηστος Ουόρχολ χρησιμοποίησε παρομοίως ζωηρές χρωματικές παλέτες στις δικές του, οι οποίες εξέταζαν την εμπορευματοποίηση και τη διαφήμιση, αλλά επίσης συχνά διερευνούσαν την έννοια του θανάτου.

Με την πρώτη κοινή έκθεση των δύο καλλιτεχνών, «KAWS + Warhol», «τα σκοτεινά υπόγεια ρεύματα στο έργο των δύο μεγεθύνονται και έρχονται σε κοινή θέα παρουσιάζοντας τους δύο καλλιτέχνες μαζί για πρώτη φορά» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μουσείου.

Εκτός από προηγούμενα έργα του KAWS, ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει επίσης νέα που ανταποκρίνονται στα θέματα του Ουόρχολ που συνδέονται με την εμπορευματοποίηση, πίνακες, γλυπτά και εγκαταστάσεις. Ένα μνημειώδες ξύλινο γλυπτό από τον KAWS θα βρίσκεται στον νέο χώρο Pop Park που βρίσκεται απέναντι από το Μουσείο.

«Το απόλυτο ταλέντο επιδεικνύεται στην "KAWS + Warhol", η μοναδικότητα στη μακρόχρονη και στη θρυλική τους καριέρα κάνει την έκθεση σημαντικό γεγονός, σημειώνεται σε ανακοίνωση του Μουσείου.

«Aυτό που με γοητεύει περισσότερο και στους δύο καλλιτέχνες είναι η ικανότητά τους να ευχαριστούν τους θεατές, ειδικά τους νέους, εξερευνώντας σκοτεινά και σοβαρά θέματα. Συνδυάζοντας τους δύο καλλιτέχνες, το Μουσείο συνεχίζει τη αποστολή του για να διατηρήσει την κληρονομιά του Γουόρχολ επίκαιρη και φρέσκια» ανέφερε ο Πάτρικ Μουρ επιμελητής της έκθεσης

Η έκθεση "KAWS + Warhol" θα εγκαινιαστεί στις 18 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιανουαρίου 2025 στο Μουσείο Άντι Ουόρχολ, το οποίο γιορτάζει την 30ή επέτειό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

