Ολοκληρώνεται σήμερα Πέμπτη η συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει περί τις 8 με 9 το βράδυ.

Η τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στην Ολομέλεια, θα ολοκληρωθεί με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών (κατ' αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων) και την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πηγή: skai.gr

