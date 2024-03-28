ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση ξεπερνά διαρκώς τα όρια

«Η κυβέρνηση ξεπερνά διαρκώς τα όρια, που η ίδια θέτει κάθε φορά, στην καθεστωτική αλαζονεία και την χυδαιολογία απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους της, όπως απέδειξε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κινήθηκε στο έδαφος της ”πολιτικής τρομοκρατίας”, με εκτόξευση απειλών για σκληρές συνέπειες προς όποιον τολμά να ασκεί κριτική!», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως «προφανώς ο φόβος είναι κακός σύμβουλος».

«Ισχυρίστηκε ότι η κριτική που προήλθε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανο Κασσελάκη, συνιστά ”αλλεργία στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη”. Συνέχισε μάλιστα με τα fake news μιλώντας για εξωχώριες εταιρείες που χρηματοδότησαν την Αυγή! Θα έπρεπε ίσως να έχουμε συνηθίσει πλέον τη μαύρη προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κάθε φορά μας εκπλήσσει το θράσος με το οποίο ξεστομίζουν λάσπη απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση και τον αρχηγό της», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Μέσα σε λίγα λεπτά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε γιατί είναι επιτακτική ανάγκη ο ελληνικός λαός να απαλλάξει τον τόπο από την κυβέρνηση που εκπροσωπεί και από το καθεστώς που αντιπροσωπεύει».

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (γραμματέας τότε του κόμματος της ΝΔ) έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι στο σκάνδαλο της υφαρπαγής των προσωπικών δεδομένων των απόδημων εκλογέων η ΝΔ δεν εμπλέκεται από κανένα στοιχείο, αλλά ούτε καν το Υπουργείο Εσωτερικών! Το ισχυρίστηκε αυτό, ενώ είναι επιβεβαιωμένο γεγονός η διασύνδεση του γγ του υπουργείου με τονγ Αποδήμων της ΝΔ και τουλάχιστον έναν ευρωβουλευτή της ΝΔ, στη βάση ενός συστήματος παράνομης μεταφοράς προσωπικών δεδομένων!», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας πως «αν σε αυτό το σκάνδαλο λειτουργούν με αυτό τον τρόπο, τότε η ανάγκη για διεθνείς παρατηρητές καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική».

«Και ακριβώς επειδή δεν είναι εύκολο να υποστηριχθούν όλα αυτά, έφτασαν στο σημείο να ”προειδοποιήσουν” τον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλο, να μην λέει ονόματα γιατί θα υποστεί τις συνέπειες, με ανάλογου ύφους προειδοποίηση και προς τα ΜΜΕ», συμπληρώνει και καταλήγει με «υστερόγραφο»:

«Όσο για τη συνάντηση στελεχών της κυβέρνησης με επιχειρηματία, σε ”φιλικό επίπεδο”, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ας σταματήσει να υπερηφανεύεται για την κοινωνικότητα της κυβέρνησης, γιατί ενδεχομένως θα βρεθεί στην ανάγκη να απολογείται. Κι ας θυμηθεί τα ”φιλικά ποτά” όταν τολμήσει να σκεφτεί ξανά να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για σύμπλευση με συμφέροντα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

