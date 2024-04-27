«Η είδηση της διάρρηξης του γραφείου του διευθυντή της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, το μεσημέρι της Παρασκευής, είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, σε κάθε περίπτωση» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει:

«Αποκτά, όμως, ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, στο φόντο της σκανδαλώδους διαρροής προσωπικών δεδομένων και της παράνομης χρήσης τους από την ευρωβουλευτή της ΝΔ 'Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, μέσω της ίδιας της ΝΔ».

«Στον λίγο χρόνο που απομένει για τη διενέργεια των ευρωεκλογών, το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει εξηγήσεις και να ενημερώσει άμεσα για το αν αφαιρέθηκαν υπηρεσιακά έγγραφα και τι είδους, καθώς και αν παραβιάστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία. Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν χάνει ευκαιρία να μας υπενθυμίζει το πραγματικό πρόσωπο της "αριστείας" της», προσθέτει η Κουμουνδούρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.