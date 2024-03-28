Νατσιός: Η κοινωνία υπέστη εξαθλίωση - Βλέπουμε τις συνέπειες μέρα με τη μέρα

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση στην οποία καταλόγισε ανεπάρκεια άσκησε κατά την αποψινή του παρέμβαση στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, ενώ κατηγόρησε τον Κώστα Καραμανλή για συγκάλυψη των ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Κάποτε λέγαμε το κράτος δεν υπάρχει, το κράτος είναι ανοργάνωτο, το κράτος προσπαθεί και δεν μπορεί. Κάποτε η κοινωνία λύγιζε με τις υποτιθέμενες ταπεινές συγγνώμες, τις κενές υποσχέσεις, τα κροκοδείλια δάκρυα και τη φαινομενική εξάντληση της κυβέρνησης.

Η δολοφονία 57 ψυχών στα Τέμπη είναι τραγικό δυστύχημα λόγω ανθρωπίνου λάθους, όχι έγκλημα. Χυδαιότητα είναι η συγκάλυψη του αυτού δολοφονικού εγκλήματος από τον κύριο Καραμανλή, όχι η ομολογία της αλήθειας από την αρχηγό πολιτικού κόμματος που "έσπασε τα νεύρα" του προέδρου της Βουλής. Ο Πρόεδρος ενοχλήθηκε από την κυρία Κωνσταντοπούλου και όχι από την απεγνωσμένη και απολύτως απρόσφορη προσπάθεια της κυβέρνησης να μας πείσει ότι όντως αποφάσισε η δικαιοσύνη και όχι η κυβερνητική πλειοψηφία. Οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, οι φωτιές σε όλη την Ελλάδα είναι απρόβλεπτη κλιματική αλλαγή όχι έλλειψη πάσης φύσεως υποδομής. Ο αγώνας για την ανθρώπινη ζωή περιορίζεται στο γάμο των ομοφυλοφίλων και στην επικράτηση της τεκνοθεσίας έναντι της υιοθεσίας. Ούτε λόγος για την πείνα, την αρρώστια και την οικονομική εξαθλίωση, που εσείς οι ίδιοι φέρνετε στους συμπολίτες μας» είπε ο κ. Νατσιός και συνέχισε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα: «Τι προσόντα κατέχετε για να μπορείτε να κυβερνάτε αυτή την κοινωνία; Τι έχετε να προσφέρετε στον πολίτη αυτής της χώρας, στον οικογενειάρχη, στο παιδί του, στον νεαρό φοιτητή, στον εργαζόμενο, στον αγωνιστή της καθημερινότητας; Μπροστά σε αυτό τον κόσμο ομιλείτε κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι βουλευτές. Απέναντι σε αυτή την κοινωνία στέκεστε.

Η λέξη "υπουργός" σημαίνει υπηρέτης και βοηθός από τα συνθετικά υπό και έργον. Η δε λέξη πρωθυπουργός σημαίνει ο πρώτος βοηθός και υπηρέτης, από τα συνθετικά πρώτος και υπουργός. Αυτή είναι η ιδιότητά σας, που παγκοσμίως θεωρείται λειτούργημα και όχι επάγγελμα. Πώς ακριβώς την υπηρετείτε; Τι έργο επιτελείτε και για ποια κοινωνία δουλεύετε; Μια κυβέρνηση, μία οποιαδήποτε αρχή που δεν αφουγκράζεται το παλμό του λαού της και προσπαθεί με μανία να ρίξει τα θεμέλια της είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Μια κοινωνία χωρίς αρχές, μια κοινωνία που αμφισβητεί τα πάντα και δεν έχει κανένα σημείο αναφοράς δεν έχει μέλλον και εσείς μια τέτοια κοινωνία παλεύετε να φτιάξετε.

Δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας και φιλοσοφίας, τα προβλήματα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι τόσο βιοτικής σημασίας που κανείς δεν μπορεί να διαπραγματευτεί ή να διαφωνήσει με τη λύση που απαιτείται.

Αν πραγματικά ενδιαφερόσασταν για την κοινωνία που ισχυρίζεστε ότι εκπροσωπείτε και προστατεύετε δεν θα είχατε τη δική σας προσωπική και εγωιστική ατζέντα. Ούτε θα εφαρμόζατε τη στρατηγική που εφαρμόζετε. Πήρατε από τον κόσμο το ψωμί, του δίνετε ψίχουλα και μιλάτε για πρόοδο. Τραγική σύμπτωση ότι αυτό δεν είναι στοιχείο ούτε της δημοκρατίας, ούτε της δεξιάς, ούτε της αριστεράς, ούτε της παγκοσμιοποίησης. Επομένως, και η ιδεολογική μάχη που δίνετε ορίζοντας την αμαρτία, την αγάπη, τη ζωή και την ελευθερία απώτερο σκοπό έχει την επικράτηση των καθαρά δικών σας προσωπικών συμφερόντων» ανέφερε ο πρόεδρος της Νίκης και κατέληξε: «Η κοινωνία υπέστη παντός είδους εξαθλίωση και βλέπουμε τις συνέπειες αυτού μέρα με τη μέρα. Η βία όλο και αυξάνεται, τα παιδιά μας ξεσπούν, τα εγκλήματα αμέτρητα, η κοινωνία διχάζεται με το παραμικρό. Κάθε μέρα πορείες και διαμαρτυρίες, ο κόσμος αγανακτεί και το αναγνωρίζει μέχρι και η Ευρώπη αλλά εσείς δεν ακούτε. Πώς να ακούσετε κύριοι, όταν μόνο τα ροδάκια της καρέκλας σας ακούτε;

Πού να ακούσει ο κύριος Καραμανλής που τόσο τον έχει θολώσει αυτή η αδικαιολόγητη του έπαρση και αλαζονεία; Η οποία ακόμα να καταλάβουμε από που προκύπτει. Σίγουρα, δεν προκύπτει από το ανύπαρκτο έργο του, εκτός κι αν πραγματικά ήθελε να μείνει στην ιστορία ως ανίκανος σε βαθμό κακουργήματος. Στην κυριολεξία κακουργήματος όντας υπεύθυνος για τον θάνατο 57 ανθρώπων. Ευτυχώς δεν κρύφτηκε και ένα μήνα μετά την παραίτηση του υπέβαλε υποψηφιότητα ξανά. Τόσο τίμιος που ενώ ωρυόταν για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, δέχτηκε να καταθέσει ως μάρτυρας μπροστά στην εξεταστική επιτροπή στην οποία πλειοψηφούσε το κόμμα του. Ευτυχώς, η ανάκριση ήταν επαρκέστατη και αυστηρότατη και ο κύριος Καραμανλής μας έλυσε όλες τις απορίες. Πάλι καλά που οι συνάδελφοι του δεν τον προστατεύουν και δεν τον κρύβουν και συνειδητά καταψήφισαν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Συνειδητά τα χειροκροτήματα, οι χειραψίες και τα συγχαρητήρια μετά τις γραφικές του ατάκες περί κατανόησης και πόνου λόγω της τραγωδίας. Όπως συνειδητά και ο κύριος Καραμανλής απέφυγε να κοιτάξει οπουδήποτε αλλού πέρα από τους θερμούς υποστηρικτές του. Ίσως, αυτό να είναι και άλλη μια τρανή απόδειξη της ενοχής του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

