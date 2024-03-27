Βουλή - Χρυσοχοΐδης: Έωλη και προσχηματική η πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης

Έωλη και προσχηματική χαρακτήρισε την πρωτοβουλία κομμάτων της αντιπολίτευσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης, τοποθετούμενος επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης: Δεν τεκμηριώνεται και δεν προσφέρει τίποτα, ούτε στο πολιτικό κλίμα ούτε κυρίως στην διαλεύκανση του ειδικού θέματος που επικαλείται, σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Αφού σημείωσε ότι ο μόνος δρόμος που μπορεί να απαλύνει τα συναισθήματα των συγγενών των θυμάτων είναι ο δρόμος της κατανομής ευθυνών όπου υπάρχουν, ο δρόμος της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της ανάληψης της ευθύνης εκεί που υπάρχει, επισήμανε ότι «ένα χρόνο μετά, οι ευθύνες είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Η δικαιοσύνη δεν έχει μιλήσει ακόμα. Και πάνω σε αυτό το κενό της μη απόδοσης ευθυνών, βρίσκουν χώρο τελικά η κάθε λογής θεωρίες συνωμοσίας».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης απέκρουσε τις αιτιάσεις περί συγκάλυψης: «Υπάρχει κανείς που το ισχυρίζεται αυτό σοβαρά και τεκμηριωμένα, με αποδείξεις, με στοιχεία; [..] Έχουμε ήδη 33 κατηγορούμενους. (Υπάρχει) εφέτης - ανακριτής, Ευρωπαίος Εισαγγελέας, δύο πραγματογνώμονες, ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να στοιχειοθετήσει τελικώς, επιχείρημα παρεμπόδισης ή συγκάλυψη;» Σύμφωνα με τον υπουργό, μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί αλλά όχι να το τεκμηριώσει. Απλώς γιατί δεν ισχύει. Δεν γίνεται, ανεξάρτητα από τις προθέσεις μίας κυβέρνησης. Το ξέρει και η αντιπολίτευση αυτό» σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Παράλληλα, ως υπουργός της κυβέρνησης και πολιτικός προϊστάμενος της ΕΛΑΣ, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι «η Ελληνική Αστυνομία ετέθη από την πρώτη στιγμή στη διάθεση των ανακριτικών αρχών, των δικαστικών αρχών, και θα συνεχίσει να το πράττει μέχρι τέλους. Μέχρι να μιλήσει οριστικά και αμετάκλητα η Δικαιοσύνη. Και για το σύνολο αυτής της τραγωδίας και για κάθε πτυχή και ερωτηματικό που έχει έρθει και πρέπει να απαντηθεί».

Όσο για το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διενεργηθούν πρόωρες εκλογές με διεθνείς παρατηρητές, είπε ότι η χώρα μας λαμβάνει βαθμό 9 στα 10 στο δείκτη Δημοκρατίας του Εκόνομιστ καθώς και ότι «δεν είναι δυνατόν, η πολιτική εμπάθεια να συνδυάζεται με την παχυλή άγνοια και να υπονομεύει την ίδια την χώρα και τους θεσμούς της. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Εκλογές με παρατηρητές; Πενήντα χρόνια είμαστε εδώ, όλοι μαζί. Τη φτιάξαμε όλοι μαζί και την παλέψαμε όλοι μαζί την Δημοκρατία μας. Και αυτό θέλει πρόταση μορφής.. Όχι η "μονταζιέρα" την οποία επικαλείται. Δεν θα αφήσουμε να κυριαρχήσει το ψεύδος και η παραχάραξη των γεγονότων, η ατιμωρησία των πραγματικών υπευθύνων μόνο και μόνο γιατί κάποιοι φαντάζονται ότι μπορεί να κάνουν πολιτική καριέρα στις πλάτες του λαού και των συμφερόντων του. Να το ξεχάσουν αυτό» υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.