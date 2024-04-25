Δολοφονία Λυγγερίδη στου Ρέντη: Η στιγμή που δόθηκε το σύνθημα της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που ξεκινά η δολοφονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη, στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

Όπως κατέγραψε κάμερα εντός του αγωνιστικού χώρου, ο αρχηγός της θύρας 7 δίνει το σύνθημα προκειμένου να αρχίσουν οι βίαιες αναταραχές.

Στην κερκίδα των οργανωμένων, οι οποίοι είχαν ήδη ενημερωθεί από πριν για το τι πρόκειται να κάνουν, επικρατεί αναστάτωση.

Ένας- ένας διακρίνονται να αποχωρούν σταδιακά προς την έξοδο και κοντά στις σκάλες ξεκινούν να εξοπλίζονται με ναυτικές φωτοβολίδες, βόμβες μολότοφ και άλλα υλικά προκειμένου να προβούν σε επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με 11 καταθέσεις, ο «κοντός» και ο μάνατζερ του τράπερ μοίρασαν τις ναυτικές βολίδες, τις μολότοφ και τα στυλό εκτόξευσης, βγάζοντας τα από ένα σάκο.

Οι αρχές έχουν στην κατοχή τους πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό, της τάξης των 8,5 gigabyte, με τα ωφέλημα, για τη διεξαγωγή της έρευνας των αρχών, πλάνα να είναι τουλάχιστον 25 με 30 λεπτά, από το βράδυ της επίθεσης.

Ο όγκος του υλικού μάλιστα κατέστησε απαραίτητη την ανάλυση του από τουλάχιστον 100 αστυνομικούς, οι οποίοι επί της ουσίας μπόρεσαν να «αντιστοιχίσουν» τα πλάνα κάθε κατηγορούμενου, εντοπίζοντας τη θέση που καθόταν εντός του γηπέδου, πριν ξεκινήσουν τα αιματηρά επεισόδια.

Μάλιστα, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί μέσω καμερών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ενδεικτικά υπάρχει και πλάνο όπου καταγράφεται ο 27χρονος μάνατζερ του τράπερ, να ενημερώνεται από τον αρχηγό της θύρας 7, επονομαζόμενο και ως «κοντό» για να ξεκινήσουν οι επιθέσεις.

Παράλληλα διακρίνεται να πληκτρολογεί στο κινητό του, ενδεχομένως για να ενημερώσει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί.



Πηγή: skai.gr

