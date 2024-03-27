Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωση ότι θα ήταν ευχής έργον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ρίξει την κυβέρνηση, ο Νικόλας Φαραντούρης με δήλωσή του ουσιαστικά επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση.

"Αλλεργικό σοκ έχει προκαλέσει στη ΝΔ και το πρωθυπουργικό κονκλάβιο το ενδεχόμενο η έρευνα των Εισαγγελικών Αρχών (Ευρωπαϊκών και Ελληνικών) να ρίξει φως στο έγκλημα των Τεμπών και να οδηγήσει σε πλήρη λαϊκή απονομιμοποίηση την διολισθαίνουσα καθημερινά Κυβέρνηση Μητσοτάκη", αναφέρει σε δήλωση του ο καθηγητής του ευρωπαϊκού δικαίου και σύμβουλος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

"Αυτό αποδεικνύει η λυσσαλέα προσπάθεια απαξίωσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απ' την Κυβέρνηση προκειμένου να μην πέσει φως καθώς και Μονταζιέρα Νο2 για τις δηλώσεις μου" προσθέτει.

"Και ΝΑΙ: Η εισαγγελική έρευνα απ' όπου κι αν προέρχεται μπορεί και οφείλει να ρίξει φως σε αδιαφανείς διαδικασίες και στη διαλεύκανση σκανδάλων και εγκλημάτων και να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις και προσφυγή στην λαϊκή ετυμηγορία, όπως συμβαίνει σε κάθε ευνομούμενο κράτος. Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Η δημοκρατία θα νικήσει" καταλήγει ο κ. Φαραντούρης.

Πηγή: skai.gr

