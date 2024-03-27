Ρωμανός: Τι άλλο περιμένει για να θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Φαραντούρη εκτός ψηφοδελτίων;

«Σχεδόν 24 ώρες μετά τις απαράδεκτες, υπονομευτικές και προσβλητικές δηλώσεις Φαραντούρη για τους θεσμούς, για τη Δημοκρατία μας και για τον 'Αρειο Πάγο, έχουν συμβεί τα εξής:

1. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωση όπου καταδικάζει τις απαράδεκτες δηλώσεις του.

2. Ο ίδιος όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη από τους Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς ή δεν ανασκεύασε, αλλά επανήλθε προσβάλλοντας εκ νέου τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, αφού χαρακτήρισε πρωθυπουργικό κονκλάβιο όσους αντέδρασαν στις αδιανόητες δηλώσεις του.

3.Ο ΣΥΡΙΖΑ τον κάλυψε πλήρως, επιβεβαιώνοντας για μια φορά ακόμη ότι η γραμμή Φαραντούρη, που είναι μια νέα version της γραμμής Πολάκη, είναι κεντρική επιλογή και της νέας ηγεσίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός.

Και πρόσθεσε: «Εμείς, ωστόσο, οφείλουμε να επιμείνουμε στο αυτονόητο που θα γινόταν σε κάθε δημοκρατικό κόμμα και να ρωτήσουμε τον κ. Κασσελάκη: Τι άλλο περιμένει για να θέσει τον κ. Φαραντούρη εκτός ψηφοδελτίων;».

Σε υστερόγραφό του σημείωσε επίσης: «Που κρύφτηκαν οι "ευαίσθητοι" σε ζητήματα κράτους δικαίου ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ; Ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους στο Ευρωκοινοβούλιο για τις δηλώσεις του συντρόφου τους;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.