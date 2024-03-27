Πρόταση δυσπιστίας: Live η δεύτερη ημέρα της συζήτησης στη Βουλή

Συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που κατέθεσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η σημερινή συνεδρίαση θα συνεχίσει χωρίς διακοπή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αύριο Πέμπτη η συζήτηση θα επαναληφθεί από τις 9 το πρωί με στόχο η ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία να ξεκινήσεις περί τις 8 με 9 το βράδυ.

Η τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στην Ολομέλεια, θα ολοκληρωθεί με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών (κατ' αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων) και θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πηγή: skai.gr

