Η πρόταση δυσπιστίας κατατέθηκε εξαιτίας του άγχους του κ. Ανδρουλάκη, για την πιθανότητα να είναι τρίτος στις ευρωεκλογές, και της καταρράκωσης των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια. Ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε ότι βασικό χαρακτηριστικό αυτής της πρότασης δυσπιστίας είναι ότι στερείται σοβαρών εναλλακτικών προτάσεων για τη διακυβέρνηση του τόπου.

«Το σημερινό ΠΑΣΟΚ, κληρονόμος ενός σημαντικού και ιστορικού, για τη Μεταπολίτευση, κόμματος, αρνείται τον καιρό αυτό το μεταρρυθμιστικό μέρος του παρελθόντος του και ο κ. Ανδρουλάκης, προφανώς έχοντας το άγχος των ευρωεκλογών και την πιθανότητα να είναι τρίτος πίσω από τον κ. Κασσελάκη, προσπαθεί να χτίσει συμμαχίες με κάποια μέσα ενημέρωσης, μετατρέποντας έναν κορυφαίο κοινοβουλευτικό θεσμό, σε ένα παρακολούθημα ενός δημοσιεύματος που δεν έχει προσθέσει τίποτα καινούργιο. Μου κάνει εντύπωση δε ότι το ΠΑΣΟΚ ανακαλύπτει και τα διαχρονικά κακώς κείμενα στον ΟΣΕ αν και κυβέρνησε και αυτό πάρα πολύ καιρό και ξέρει πώς έφτασε ο ΟΣΕ εκεί που έφτασε και πώς παραλάβαμε τον ΟΣΕ το 2019, με τις αδυναμίες που είχε όμως, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, η μετέπειτα διαχείριση», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προσέθεσε ότι «το ΠΑΣΟΚ, ενώ βλέπει να διαλύεται ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος στην Κεντροαριστερά, δεν μπορεί να πάρει ούτε έναν από τους πέντε ψηφοφόρους, του έφυγαν».

Αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που συνυπέβαλε την πρόταση δυσπιστίας, ο Θεόδωρος Σκυλακάκης είπε πως η αξιωματική αντιπολίτευση κατέθεσε την πρόταση αυτή χωρίς να έχει να προτείνει κάτι σοβαρό για τη διακυβέρνηση του τόπου. «Ο κ. Κασσελάκης είναι προφανές ότι σήμερα είναι ένα ξένο σώμα, ακόμα και στο κόμμα του. Αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία -αυτά που είπε για την πρόταση δυσπιστίας αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα- ότι δεν έχει ούτε πολιτική σκέψη ούτε πολιτική κρίση», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προσέθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, στα πέντε αυτά χρόνια, εκείνο που κατάφερε είναι ηττηθεί σε όλες τις αναμετρήσεις που έλαβε μέρος, «δεν υπήρξε κάλπη που να στήθηκε και να μην έχασε», «διασπάστηκε, καταρρακώθηκε σε ποσοστά και η κουβέντα που γίνεται είναι αν θα φύγει ο αρχηγός του, ως ακατάλληλος».

Στο πνεύμα αυτό, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απευθύνθηκε στα δύο κόμματα, λέγοντας: «Με αυτά τα δεδομένα, ζητάτε να φύγει η κυβέρνηση; Κατά τη γνώμη μου η σημερινή πρόταση δυσπιστίας θα καταγραφεί κοινοβουλευτικά, ως μια πράξη άκαιρη. Δικαίωμά σας να την κάνετε αλλά να γνωρίζετε ότι με αυτήν, απλώς αναγνωρίζεται η αδυναμία σας».

Ως προς το δημοσίευμα της περασμένης Κυριακής, ο κ. Σκυλακάκης σχολίασε ότι «δεν προσέθεσε κάτι καινούργιο σε αυτά που ήδη γνωρίζαμε» και σημείωσε ότι η κρατική τηλεόραση και άλλα μέσα, τα είχαν παρουσιάσει αυτά έναν χρόνο πριν και συνεπώς αυτό που κατά κύριο λόγο προκύπτει, και από το δημοσίευμα, είναι ότι στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, οι θεσμικές Αρχές και προπαντός η Δικαιοσύνη έχουν όλη την πληροφόρηση που είναι αναγκαία για να σχηματίσουν κρίση, έχουν δηλαδή όλα τα σωστά στοιχεία.

«Η αντιπολίτευση κατέθεσε την πρόταση δυσπιστίας, χωρίς να συμπεριλάβει σε αυτήν την πρότασή της σοβαρές εναλλακτικές προτάσεις για τη διακυβέρνηση της χώρας. Το μόνο που θέλει είναι να κρατήσει ζωντανό πολιτικά το θέμα των Τεμπών. Όχι την εξέταση του εξονυχιστικά από τη Δικαιοσύνη και την απόδοση δικαιοσύνης, αλλά να το κρατήσει πολιτικά ζωντανό, για δικούς της πολιτικά λόγους. Νομίζω ότι αυτό δεν θα πετύχει και η επόμενη φάση θα είναι και τα Τέμπη να βρουν τη δικαίωσή τους από τη Δικαιοσύνη και η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση θα βρει τη δικαίωσή της στις επικείμενες ευρωεκλογές», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

