Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, απαντώντας στον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλο και όσα καταλόγισε στην κυβέρνηση, για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. «Έχετε το θράσος να πηγαίνετε στην Ευρώπη, σε ένα πολιτικό όργανο, που είναι το Ευρωκοινοβούλιο και να κραδαίνετε, εκθέσεις παντελώς ανυπόληπτες», είπε ο Άκης Σκέρτσος, και υπογράμμισε ότι δεν συνιστά πατριωτική στάση Έλληνας βουλευτής να υπογράφει ψηφίσματα για διακοπή πόρων.

«Ο κ. Φάμελλος, προσπαθεί να αποκρύψει ότι αυτό το νομοσχέδιο, που είναι ένα τολμηρό αλλά όχι παράτολμο βήμα, για τη δημοκρατία, για τα δικαιώματα, για την ισονομία, την ισοπολιτεία, το φέρνει η Νέα Δημοκρατία και αναγκάζεται να το ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Εγώ, σε ό,τι αφορά τα θέματα κράτους δικαίου, όταν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχω να πω δύο ονόματα: Καμμένος και Πολάκης. Ο Καμμένος αφορά το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, ως προς το κράτος δικαίου, διότι ο Καμμένος σας εμπόδισε να φέρετε μια πληρέστερη ρύθμιση για το Σύμφωνο Συμβίωσης το 2015, το οποίο ψηφίστηκε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας». «Εμείς δεν προσπαθούμε να καπηλευθούμε το Σύμφωνο Συμβίωσης», είπε ο Άκης Σκέρτσος και προσέθεσε ότι χάρη στις ψήφους τής Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε τότε το Σύμφωνο. «Εμείς δεν λέμε ότι η ΝΔ έφερε το Σύμφωνο. Εσείς όμως έρχεστε εδώ και μας λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το νομοσχέδιο στον γάμο. Έχετε φτάσει σε αυτόν τον βαθμό οίησης και αλαζονείας», είπε ο υπουργός Επικρατείας. Σε ό,τι αφορά δε το παρόν, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στις τάξεις του έναν βουλευτή που απειλεί ευθέως τη Δικαιοσύνη, «η οποία είναι ανεξάρτητη και κάνει τη δουλειά της».

Ο υπουργός Επικρατείας απάντησε και για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Έχετε το θράσος επίσης να πηγαίνετε στην Ευρώπη, σε ένα πολιτικό όργανο, που είναι το Ευρωκοινοβούλιο και να κραδαίνετε, εκθέσεις παντελώς ανυπόληπτες. Διότι είναι παντελώς ανυπόληπτη η έκθεση των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα που κατατάσσει αφρικανικές δικτατορίες πάνω από ευρωπαϊκές δημοκρατίες στα θέματα ελευθερίας του Τύπου. Είναι απαράδεκτο! Και δείχνει πόσο εργαλειοποιείτε ένα σοβαρότατο θεσμό, όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο», είπε ο κ. Σκέρτσος απευθυνόμενος στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση με το ψήφισμα δε, επέμεινε: «Εγκάλεσα τους Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι συνυπέγραψαν και υπερψήφισαν αυτό το ψήφισμα γιατί υπάρχει ρητή αναφορά για εξέταση και αξιολόγηση των κοινοτικών πόρων, που λαμβάνει η Ελλάδα, γύρω από ζητήματα που είναι παντελώς αμφιλεγόμενα και ατεκμηρίωτα. Έχετε δει εσείς κάποιον βουλευτή της ΝΔ να πηγαίνει στην Ευρώπη και να υπογράφει ψηφίσματα για διακοπή πόρων; Είναι πατριωτική στάση αυτή; Έχετε και θράσος να κουνάτε και το δάχτυλο; … και εξακολουθείτε να κουνάτε το δάχτυλο, και στην κοινωνία και στη Νέα Δημοκρατία! Ντροπή σας! Ντροπή σας!».

Η Νέα Δημοκρατία είναι δυνατή και πιο ισχυρή και ανθεκτική, γιατί δεν κουνάει το δάχτυλο στην ελληνική κοινωνία, και γιατί είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας, είπε ο υπουργός Επικρατείας και τόνισε πως η ΝΔ μέσα στις τάξεις της έχει υπεύθυνους πατριώτες που σκέφτονται και εκπροσωπούν όλη την κοινωνία και όπως υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας που αυτή τη νομοθετική παρέμβαση την αντιμετωπίζει με σεβασμό, έτσι υπάρχει αυτό το μέρος της κοινωνίας και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, και επομένως, «ο κ. Φάμελλος δεν θα κουνάει το δάχτυλο σε κανέναν».

Υπό τις συνεχείς διακοπές και φωνές από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Άκης Σκέρτσος σχολίασε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να μελετήσει καλύτερα τις εκθέσεις του κράτους δικαίου της Κομισιόν, τις εκθέσεις για το κράτος δικαίου, για τη δωροδοκία και το ξέπλυμα χρήματος του ΟΟΣΑ, που θα βγουν οσονούπω, μέσα στο 2024, και τότε θα πρέπει να έρθει στη Βουλή και να παραδεχθεί ότι η Ελλάδα έχει σοβαρά βήματα προόδου. «Αυτές είναι οι σοβαρές εκθέσεις που αξιολογούν το κράτος δικαίου και όχι τα κουρελόχαρτα, τα οποία πηγαίνετε στο Ευρωκοινοβούλιο», είπε ο υπουργός Επικρατείας.

«Κουρελόχαρτα το Ευρωκοινοβούλιο;», ακούστηκε από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σωκράτης Φάμελλος. «Τα κουρελόχαρτα των Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα», είπε ο Άκης Σκέρτσος.

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας

Aπορρίφθηκαν νωρίτερα οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχαν κατατεθεί από Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Νίκη στο νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.

«Είναι ευπρόσδεκτες οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που έγιναν από τα τρία κόμματα, όπως και το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Προσπαθούν αυτοί που καταθέτουν αυτές τις ενστάσεις και αυτές τις απόψεις να προκαλέσουν κάποια, κατά την αντίληψή τους, ρήγματα στη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα το πετύχουν. Η συνοχή της Νέας Δημοκρατίας είναι αρραγής, έχει αποδειχθεί διαχρονικά, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, την κράτησε στην Ευρώπη και έχει δεσμευτεί, έναντι του ελληνικού λαού, να την κάνει ακόμη πιο ευρωπαϊκή. Αυτοί που πρέπει να απολογούνται είναι αυτοί που θέλουν να ξεστρατίσει η Ελλάδα από την Ευρώπη και δυστυχώς, τολμώ να πω ότι τα κόμματα που θέτουν αυτές τις ενστάσεις ανήκουν σε αυτή την κατηγορία», είπε ο υπουργός Επικρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

